Inseguridad en Rincón: rompieron puertas, revolvieron las instalaciones y robaron herramientas de la capilla de Villa California

Delincuentes forzaron los accesos al templo, revolvieron las instalaciones y sustrajeron herramientas pertenecientes a un obrero que realizaba tareas en el lugar. El sacerdote Axel Arguinchona lamentó lo ocurrido, reclamó mayores medidas de seguridad y aseguró que la comunidad continuará con sus actividades.

Robo en capilla: delincuentes forzaron accesos y robaron herramientas de un obrero en Villa California de San José del Rincón.

La capilla San Benito, ubicada en Villa California, en San José del Rincón , fue blanco de un robo durante el fin de semana. Delincuentes violentaron los ingresos al edificio, provocaron importantes destrozos y se llevaron herramientas de un trabajador que realizaba tareas en el lugar.

El hecho fue descubierto durante la mañana del domingo, antes de la misa prevista para las 10.30. El sacerdote Axel Arguinchona relató que al llegar a la capilla encontraron una de las puertas de acceso forzada y otra completamente destruida. "Cuando llegamos cerca de las 9 nos encontramos con que la puerta lateral, por donde se ingresa a la secretaría y la sacristía, estaba violentada. También rompieron una puerta interna para acceder a la secretaría" , explicó.

Tras constatar lo ocurrido, dieron aviso a la Policía y radicaron la denuncia. "Encontrarse con un montón de móviles policiales es una situación realmente muy fea. Es muy triste lo que le está pasando a mucha gente en Rincón", expresó el sacerdote en Sol Play.

El robo de valiosas herramientas

Arguinchona contó que los delincuentes revisaron todos los ambientes del edificio en busca de objetos de valor, aunque aclaró que la capilla no cuenta con elementos de ese tipo.

"Siempre piensan que van a encontrar cosas de valor, pero no hay. Para ingresar tuvieron que romper puertas y después revisaron todo", señaló.

Entre los elementos robados se encontraban una amoladora y otras herramientas pertenecientes a un trabajador que desarrollaba tareas en el predio. Ante esa situación, la comunidad religiosa decidió hacerse cargo de la reposición del equipamiento.

"Le robaron la amoladora y otras herramientas. Nosotros, desde la capilla, le vamos a reponer todo su equipo de trabajo porque él no tiene nada que ver con esta situación. Es muy doloroso que le hayan robado sus herramientas, que son su medio de trabajo", afirmó.

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La actividad de la capilla continuará

Pese al episodio, el sacerdote aseguró que el hecho no modificará el trabajo pastoral y social que desarrolla la comunidad de San Benito.

"Estas cosas no nos tienen que tirar abajo, nos tienen que fortalecer en un camino de entrega. No va a menguar nuestro compromiso con la comunidad, con la capilla y con todas las obras que llevamos adelante", sostuvo.

Además, destacó que la labor de la institución trasciende las actividades religiosas e incluye acciones de acompañamiento social y promoción humana.

"No solamente acompañamos con la catequesis y la misión, sino también con tareas de promoción humana. Todo eso lo vamos a seguir haciendo", remarcó.

El pedido por más seguridad

Finalmente, Arguinchona llamó a la comunidad a mantenerse unida frente a la inseguridad y reclamó respuestas por parte del Estado.

"Al mal se lo vence a fuerza de bien. Como decía el papa Francisco, nadie se salva solo, lo hacemos en comunidad. Tenemos que juntar fuerzas, no bajar los brazos y trabajar juntos para que las autoridades den las respuestas correspondientes, porque la seguridad es una responsabilidad del Estado", concluyó.