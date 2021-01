Omar Perotti definió los cambios en su gabinete

El mandatario aprovechó una conferencia de prensa en la sede Rosario de Gobernación para despejar todas las dudas que se suscitaron desde que a fines del año pasado anticipó que haría cambios en su equipo de ministros. "No hay grandes secretos. Así que no se por qué no decirlo ahora. Habrá cambios a partir del lunes. Ese día serán puestos en funciones", señaló Perotti ante una pregunta puntual sobre la reformulación de equipo.