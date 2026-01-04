Uno Santa Fe | Santa Fe | Lucha

A contrarreloj: la desesperada lucha de una familia santafesina para frenar la enfermedad degenerativa de su hijo

Mariano Farías tiene 31 años y padece leucodistrofia. Su familia necesita recaudar 35.000 dólares para un tratamiento en el exterior

4 de enero 2026 · 09:29hs
La historia de Mariano Farías es, en sí misma, un desafío a la ciencia. A diferencia de la mayoría de los pacientes con leucodistrofia —una enfermedad genética neurodegenerativa que suele manifestarse y ser letal en la temprana infancia—, Mariano vivió 21 años sin síntomas evidentes. Sin embargo, tras una cirugía correctiva para caminar, la enfermedad "despertó", iniciando una compleja lucha que ya lleva una década.

Hoy, la urgencia es máxima. "Venimos con días muy bajos; Mariano no está hablando prácticamente nada", relató Alejandra, su madre, en diálogo con Sol Play. La leucodistrofia afecta las neuronas del cerebro dejándolas expuestas, lo que provoca que cualquier cambio emocional o físico (estrés, clima o una simple gripe) acelere el deterioro del paciente.

La esperanza del "segundo milagro"

Durante diez años, la familia buscó alternativas sin éxito, ya que la mayoría de los tratamientos son preventivos y no funcionan una vez que aparecen los síntomas. No obstante, una luz de esperanza surgió a través del documental “Los dos hemisferios de Luca”.

Tras contactar a los protagonistas de la película, los padres de Mariano lograron acceder a un turno para el tratamiento Cytotrón. Este procedimiento ofrece un 35% de posibilidades de frenar el avance de la enfermedad y permitirle recuperar funciones básicas.

El obstáculo económico

El costo del tratamiento asciende a 35.000 dólares, una cifra que no incluye pasajes ni estadía. Debido a la falta de fondos, la familia ya se vio obligada a reprogramar el turno que tenían previsto para el pasado mes de noviembre. La condición para acceder al procedimiento es el pago del 100% por adelantado, lo que ha volcado a sus padres a una campaña solidaria contrarreloj.

"Buscamos que Mariano pueda tener una vida. Él quería ir a la cancha, tener novia, movilizarse", recordó con dolor su padre, Juan, rememorando la vida que su hijo intentaba llevar antes de que las convulsiones y la pérdida de motilidad se volvieran constantes.

Cómo ayudar

Para quienes deseen colaborar con la causa y ayudar a que Mariano acceda a esta oportunidad única de tratamiento, se encuentra disponible una cuenta para donaciones:

Alias: toto.milagro

Titular: Mariano Nicolás Farías

Lucha enfermedad Mariano Farías Esperanza familia
