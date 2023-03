Otra balacera en Rosario, ahora un local de garrafas, a metros de donde mataron al nene

Rosario no para: atacaron a balazos una escuela y este lunes no habrá clases

Algunos testigos señalaron que los autores fueron dos hombres que circulaban en moto y huyeron por calle Olavarría hacia el norte. Otros dijeron que fue solo un atacante en una moto e incluso algunos relatos indicaron que al atacante se le rompió la moto y no hubo persecución de las fuerzas de seguridad.

#URGENTE | Sandro mostró los impactos de los disparos que recibió el local de venta de garrafas esta tarde en Empalme Graneros, a tres cuadras de donde mataron a Máximo Jerez.



"Donde toca una hace un desastre", expresó el hombre.

"No me meto con nadie"

Sandro, el dueño del local dijo que se quieren ir de Rosario a otra localidad, a pesar de la custodia que le ofrecieron por el ataque de este jueves a la tarde.

El hombre contó que tiene tres hijos, uno de un año y medio, y junto a su familia estaban en el interior de la vivienda cuando escucharon una ráfaga de disparos contra el local de venta de gas lindero.

"Estaba descansando y el chico que labura con nosotros nos dijo: «Nos cagaron a tiros, casi me dan un balazo en el pecho». Se salvó de milagro", contó, y añadió que los vecinos le dijeron que "era una sola persona en moto. Me contaron también que se le paró la moto, la llevó caminando y la pudo arrancar más adelante. No hubo una persecución".

"No se qué buscan cuando tirotean a alguien que no tiene nada que ver. Si tuviera enemigos no estaría vivo porque me la paso trabajando en la calle", dijo el dueño del local.

"No me meto con nadie. Este ataque lo veo como una provocación o un desafío a las fuerzas federales", dijo Sandro y agregó que en el comercio tiene entre 60 o 70 garrafas. "Podría haber sido un desastre", manifestó el vecino.

Sandro además contó que una de las balas se metió adentro de la casa.

#URGENTE | Una nueva balacera se registró este jueves a la tarde en Empalme Graneros sobre una local de venta de garrafas, a escasos metros del lugar donde mataron a Máximo Jerez.



"Enemigos ni uno. Estaba durmiendo, fue un rafagazo, podría haber explotado todo", dijo Sandro

El ataque a tiros se registró luego del desembarco de gendarmes en el barrio, por pedido de los vecinos en el marco de la ola de violencia desatada luego del homicidio de Maxi.

Los agentes de Gendarmería Nacional comenzaron a patrullar con tanquetas o a recorrer la zona en grupos caminantes desde este miércoles por la tarde en Empalme Graneros, puntualmente en la zona de Los Pumitas.

Los federales forman parte del grupo especial destinado por el gobierno nacional para pacificar los rincones más calientes de Rosario.

https://twitter.com/telenocheRos/status/1633974400310550530 #URGENTE | ASÍ SE VE EMPALME GRANEROS DESDE EL DRONE DE #ElTresTV



A tres cuadras del crimen de Máximo Jerez, a las 17 horas y con presencia de Gendarmería balearon un local de venta de garrafas. pic.twitter.com/O5PFqQw9RS — Telenoche Rosario (@telenocheRos) March 9, 2023

