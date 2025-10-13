Explosión en una rotisería de barrio San José: "Fue un error humano que casi nos cuesta la vida"

Así lo indicó el dueño del local, quien junto a dos empleados, sufrieron quemaduras y lesiones luego de que se acumulara gas por una equivocación al manipular las llaves de paso.

Fuerte explosión en una rotisería de la capital santafesina dejó tres heridos con quemaduras

Una violenta explosión ocurrida el viernes pasado en una rotisería y panadería del barrio San José dejó un saldo de tres personas heridas con quemaduras, incluyendo al dueño del local y dos de sus empleados . La detonación, que fue captada por las cámaras de seguridad, fue atribuida a un "error humano" durante la manipulación del sistema de gas.

El incidente generó conmoción en la capital santafesina, obligando al traslado de los lesionados a un centro hospitalario.

Causa de la explosión: acumulación de gas

Iván, el propietario del comercio, relató los detalles del accidente. Explicó que estaban probando una instalación de gas nueva que reubicaba los tubos hacia el exterior. El problema surgió al intentar encender un horno pizzero.

"Nos olvidamos el orden de las llaves de paso y estábamos abriendo la llave de paso equivocada, queriendo prender un horno que no estaba saliendo gas, salía gas por otra máquina. Entonces, se acumuló y terminó explotando todo", detalló Iván.

El dueño lamentó que la confusión con las válvulas liberó gas por un conducto incorrecto, mientras que los extractores de aire impidieron que sintieran el olor, facilitando la peligrosa acumulación. "Estábamos en dudas y nos pusimos de acuerdo que la llave era la del medio, y no era. Fue un error humano que casi nos cuesta la vida a varios", concluyó.

Consecuencias y daños

Como consecuencia directa de la explosión, los tres hombres sufrieron quemaduras de diversa consideración y debieron recibir atención médica.

A nivel edilicio, la fuerza de la detonación ocasionó importantes daños materiales en el local, incluyendo la rotura de techo, paredes, puertas y vidrios del establecimiento.