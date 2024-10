Para el secretario general de Judiciales en Santa Fe, "el gobierno se quiere quedar con todo, vamos a resistir"

Quien se pronunció en diálogo con Sol Play fue el secretario general de Judiciales, Juan Pablo Langella, quien afirmó: "Estamos cansados pero no nos van a doblegar. Yo voy a trabajar para el mejor Tribunales, somos servidores públicos y estamos con la gente, no con Pullaro, este tipo nos agrede. Estamos en la CGT y somos laburantes, se quiere llevar puesto al Poder Judicial".

Judiciales definen nuevas medidas de fuerza

El referente gremial aseguró que Pullaro "se la pasa agrediendo a trabajadores a compañeros de la EPE, docentes, a nosotros ¿Quién se cree que es el gobernador?" Y agregó: "Estos son derechos laborales, hay que respetar la constitución, se quiere quedar con todo. No le respeta la carrera a nadie y él se muestra como víctima, quizás nos gane o no pero que la vamos a pelear la vamos a pelear. Todas las semanas vamos a estar en conflicto. El es Goliat y nosotros David".

judiciales tribunaes.jpg

Sobre los agravios que le propinaron trabajadores judiciales al ministro de Gobierno, Fabian Bastia, y al ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, días atrás expresó: "Hay un comunicado de 13 partidos de Unidos por Santa Fe solidarizándose con Bastia y Cococcioni cuando se burlan ironicamente de los trabajadores. Le tenían cariño a Bastia acá y ahora nos agrede, él los conoce a todos".

"Nosotros vamos a resistir dentro de la ley, el destino dirá. Si a vos te dicen que sos un privilegiado y sos la casta que no te mereces lo que tenes no hay otro camino. Nos quiere dividir y todos laburamos acá. No hay carrera política acá, los cargos de jueces, fiscales y defensores los nombra la Legislatura", concluyó.