Para Granata, Carolina Losada "debería renunciar al espacio" por vincular a Pullaro con los narcos

Granata se mostró feliz tras resultados obtenidos en las Paso del domingo: "Hablamos de proyectos y creo que eso lo valoró la gente. El resto de los candidatos se peleó o habló de cartelería, porque lo único que había eran carteles por todos lados, pero no había ideas ni proyectos".

Destacó que hizo su campaña electoral con un bajo presupuesto: "Fue una decisión del equipo. Me da que roza hasta el mal gusto la obscenidad del gasto de campaña. Vi que muchos candidatos se sientan a hablar de la preocupación de la situación económica de la gente, salís a la calle y tenés millones y millones de precandidatos en carteles".

La legisladora dejó en claro su posición respecto a las acusaciones de Carolina Losada contra Maximiliano Pullaro, donde lo vinculaba a los narcos: "Me parece que una persona que ocupa un cargo como el de senadora nacional y es funcionaria pública no debía sentarse en los canales de televisión a acusar de un delito a un compañero de su misma fórmula. Si ella tenía pruebas, como decía que las tenía, se tendría que haber sentado ante la Justicia a hablar de eso. Y si iba en contra de sus valores que un compañero esté vinculado al narcotráfico, se tendría que haber ido del espacio, es más está tiempo de irse del espacio. Se tiene que ir del espacio. Es una mentirosa si se pone a disposición y hace campaña con Maxi, todo lo que dijo es mentira. Es muy grave lo que va a suceder de ahora en adelante con la senadora, debería renunciar al espacio porque atenta contra los valores que dijo que no compartía con Pullaro", añadió.

La diputada provincial resaltó su intensa actividad en Diputados, donde buscará impulsar sus proyectos que "están durmiendo en las comisiones o perdieron estado parlamentario". "Son de educación, discapacidad, salud, medio ambiente. Ingresé 340 proyectos, lo que pasa es que mis compañeros tienen otras prioridades y no los tratan", dijo.

Granata, también apuntó con quién será su competencia en las próximas elecciones generales: "La gente va a tener que elegir entre el fracaso que es Perotti o lo nuevo, no es muy difícil, entre la casta política, un señor que hace 30 años que vive de la política y coronó un fracaso como gobernador, con quien no pudimos sacar adelante una de las provincias más productivas y ricas de Argentina; o alguien que demostró que se puso a trabajar, que quiere ingresar a la Legislatura con gente que vino de afuera de la política para empezarle a darle prioridad a los proyectos de la gente".

Amalia contó que se reunió con Poletti con las elecciones y demostró que lo apoya y que quiere que gane las generales. "Me pareció una persona muy valiosa, con los valores que tiene. No está contaminado con esa casta, confío en que cuando entre a la intendencia, si es elegido, haga un gran trabajo", expresó.

