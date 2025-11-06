Santa Fe, afuera de la subasta Procrear: "No tenemos viviendas terminadas sin adjudicar"

El secretario de Hábitat provincial, Lucas Crivelli, aseguró que la medida nacional no aplica en el territorio santafesino. La provincia tiene 1.400 viviendas del plan en diferentes etapas de ejecución.

El Gobierno nacional anunció la implementación de subastas públicas online para la venta de viviendas del plan Procrear que nunca llegaron a ser adjudicadas. La iniciativa, que buscará dar un destino a estas propiedades, exigirá un registro previo y una garantía de oferta para poder participar en el proceso de venta.

A pesar de la medida federal, esta decisión no tendrá impacto en los desarrollos del Plan Procrear en la provincia de Santa Fe. El secretario de Hábitat provincial, Lucas Crivelli, explicó en diálogo con Sol Play que no existen viviendas terminadas y sin adjudicar en el territorio santafesino .

Santa Fe, al margen de la subasta

“En particular, esta decisión de remate está asociada a aquellos departamentos que están terminados en un 100%. Es una situación que no se da en la provincia de Santa Fe”, aclaró Crivelli.

El funcionario detalló que, actualmente, en Santa Fe existen alrededor de 1.400 viviendas Procrear que se encuentran en distintas etapas de construcción y regularización. “Todas están en algún proceso de ejecución”, aseguró.

Una salida positiva para las unidades finalizadas

Crivelli consideró como positiva la decisión del Gobierno nacional de darle un destino a las viviendas que ya están finalizadas, especialmente aquellas ubicadas en el Gran Buenos Aires, donde la situación es diferente.

“Vemos como algo positivo que al menos se tome una decisión. Si el Estado no las va a adjudicar directamente, que lo haga mediante un mecanismo transparente como la subasta pública”, sostuvo.

Además, el secretario destacó que la modalidad de subasta ya se encuentra desarrollada y validada, ya que la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado) cuenta con una plataforma digital que permite realizar todo el proceso en línea.

Crivelli enfatizó que para la venta mediante escritura pública es un requisito clave que las viviendas estén "identificadas, terminadas y con final de obra".

Cómo será la subasta online

El proceso se realizará exclusivamente por internet, a través de la plataforma oficial de subastas de la AABE.

Cada llamado tendrá su propio cronograma y precio base, a partir del cual los interesados podrán presentar ofertas electrónicas.

Requisitos principales

-Inscripción previa en la plataforma oficial.

-Presentación de documentación personal y fiscal.

-Pago de una garantía de participación, cuyo monto se informará en cada subasta.

-Realización de ofertas durante el período habilitado.

-Las viviendas se adjudicarán a los postores ganadores, que deberán luego completar los trámites de adjudicación y escrituración.

Quiénes pueden participar

Podrán intervenir personas físicas o jurídicas que cumplan con los requisitos establecidos.

No será necesario contar con un crédito hipotecario aprobado, aunque los adjudicatarios deberán demostrar capacidad de pago para completar la compra.

El Gobierno prevé ofrecer opciones de financiamiento bancario, cuyos detalles —tasas, plazos y condiciones— serán informados por las entidades participantes una vez adjudicada la unidad.

No habrá restricciones de edad ni de condición laboral, pero sí se exigirá acreditar ingresos comprobables.

Qué pasa con los actuales beneficiarios del Procrear

Desde el Ejecutivo aclararon que la medida no afecta a quienes ya poseen créditos activos del programa Procrear.

Los beneficiarios vigentes continuarán bajo las condiciones pactadas originalmente.

La subasta alcanza únicamente a las viviendas sin asignar, con el objetivo de recuperar activos y generar ingresos para el Estado.

Cómo inscribirse, paso a paso

-Crear una cuenta en la plataforma de subastas de la AABE.

-Cargar los datos personales y documentación respaldatoria.

-Seleccionar el inmueble de interés y abonar la garantía correspondiente.

-Confirmar la participación para acceder al sistema de ofertas.

-Realizar las pujas dentro del plazo y horario establecidos.

-Los ganadores deberán luego completar la escrituración y acordar el método de pago o financiamiento con la entidad designada.