Paritaria central: hubo acuerdo sobre distintos criterios para definir la propuesta salarial

El Gobierno y los gremios no hablaron de números pero coincidieron en que fue "satisfactoria" y acordaron retomar la negociación el 18 de febrero

El primer capítulo de las paritarias 2026 en Santa Fe empezó este miércoles con una evaluación satisfactoria de los gremios de la administración central . Según indicaron sus representantes, el Gobierno aplicará un aumento salarial para cubrir la diferencia respecto de la inflación del último bimestre del año pasado.

Como era de esperarse, la reunión en la capital provincial concluyó sin oferta de recomposición salarial . No obstante, referentes de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) coincidieron en señalar que llegaron a un acuerdo sobre distintos criterios para definir la propuesta en los próximos días.

Los titulares de los sindicatos confirmaron que la negociación pasó a cuarto intermedio y se reanudará el miércoles 18 de febrero. El objetivo mínimo a cumplir entonces es una actualización que compense el desfasaje del 3% entre los ajustes de noviembre y diciembre y la suba del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Santa Fe.

¿Cuál será la oferta de aumento en las paritarias de Santa Fe?

La inflación en el último bimestre de 2025 fue del 5%. El registro del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec) superó el incremento de dos puntos porcentuales que aplicó la Casa Gris en el mismo período, junto con una serie de sumas fijas como piso de aumento.

El secretario general de ATE, Marcelo Delfor, anticipó que la variación del IPC será la base de la primera oferta salarial de 2026. Esto incluye la medición de enero, que se dará a conocer el próximo viernes, y los gremios esperan que también contemple una suba en los haberes de febrero.

Por su parte, el titular de UPCN, Jorge Molina, sostuvo que la reunión paritaria terminó con un consenso sobre “tres puntos muy importantes” para actualizar los sueldos. Además de la compensación de 2025 y el ajuste en relación a la inflación del mes pasado, el Gobierno aceptó el pedido para privilegiar a los que menos ganan mediante subas con suma fija, una herramienta que ya se utilizó durante el año pasado.

El dirigente gremial consideró que los incrementos que sólo consideran los indicadores económicos perjudican a quienes tienen categorías más bajas. “A esos sectores no los solucionamos con un porcentaje”, advirtió.

¿Cuándo son las próximas reuniones paritarias en Santa Fe?

Después del encuentro con ATE y UPCN, la provincia citó a las 14 a los sindicatos educativos en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Allí se espera la presencia de representantes de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet).

La primera ronda de reuniones se cierra el jueves a las 9 de la mañana con la paritaria de salud. En esta instancia se abrirá el diálogo con miembros de la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra) y el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus).

