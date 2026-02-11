Uno Santa Fe | Santa Fe | salarial

El Gobierno inicia la discusión salarial con estatales, docentes y profesionales de la salud

Los gremios pedirán recomposición salarial y el Ejecutivo anticipó que los aumentos estarán atados a la inflación y a los ingresos provinciales

11 de febrero 2026 · 07:25hs
El Gobierno de Santa Fe comenzará este miércoles la discusión salarial 2026 con los gremios que representan a los trabajadores de la administración central, docentes y profesionales de la salud, en el marco de la apertura formal de las paritarias provinciales.

La primera reunión será a las 8.30 en Casa de Gobierno, donde funcionarios de los ministerios de Gobierno, Economía y Trabajo recibirán a los representantes de ATE y UPCN, gremios que nuclean a los empleados estatales.

Por la tarde, desde las 14 horas, será el turno de la paritaria docente. El encuentro se desarrollará en el Ministerio de Trabajo y contará con la participación de los sindicatos Amsafé, Sadop, UDA y Amet, junto a funcionarios de Educación, Trabajo y Economía.

En tanto, la paritaria de los profesionales de la salud comenzará el jueves a las 9 de la mañana, también en el Ministerio de Trabajo, con la presencia de los gremios Amra y Siprus.

Reclamos gremiales y postura oficial

Antes del inicio de las negociaciones, los gremios adelantaron que reclamarán una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido durante 2024 y 2025, en un contexto marcado por la inflación.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que cualquier aumento salarial estará atado a la evolución de los ingresos provinciales y al índice de inflación, dejando en claro que buscarán mantener un equilibrio entre las demandas sindicales y la situación de las cuentas públicas.

