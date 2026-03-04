Uno Santa Fe | Santa Fe | Asoem

Paro de Asoem: el municipio analiza descontar el día a los trabajadores que adhieran a la medida de fuerza

Lo confirmó el intendente Juan Pablo Poletti este miércoles. El paro de Asoem está programado para este jueves y viernes.

4 de marzo 2026 · 16:26hs
Paro de Asoem: el municipio analiza descontar el día a los trabajadores que adhieran a la medida de fuerza

UNO Santa Fe

Paro de Asoem: el municipio analiza descontar el día a los trabajadores que adhieran a la medida de fuerza

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, se refirió al paro de 48 horas convocado por Asoem y advirtió que el municipio evalúa descontar el día a los trabajadores que adhieran a la medida de fuerza, en caso de que se vea afectada la prestación de servicios en la capital provincial.

La decisión gremial fue adoptada este martes por el Cuerpo de Delegados de Asoem, en el marco del conflicto que el sindicato mantiene con el Ejecutivo de Sauce Viejo. La medida contempla paro con concurrencia y movilización este jueves, y paro sin asistencia a los lugares de trabajo el viernes, alcanzando a todas las localidades de la jurisdicción sindical, incluida la ciudad de Santa Fe.

LEER MÁS: Paro de Asoem: municipales lanzan una huelga de 48 horas con movilización a Sauce Viejo

“Es un conflicto que no nos pertenece”

Poletti fue enfático al señalar que el origen del reclamo no involucra a la capital provincial. “Nosotros creemos que estamos en un conflicto que no nos pertenece, que es de una localidad que tiene su intendente y con un gremio que ahí determinará el Ministerio de Trabajo o la Justicia cómo se articula y cuál es el conflicto en sí, que yo desconozco”, sostuvo.

El mandatario aclaró que su intervención responde únicamente a la necesidad de proteger a los vecinos de Santa Fe ante una eventual afectación de los servicios municipales. “Sí me involucro cuando los vecinos de mi ciudad van a quedar involucrados en un conflicto que no nos pertenece. Vamos a hacer todo para que la ciudad de Santa Fe no resienta su actividad”, afirmó.

En ese sentido, explicó que el Ejecutivo evaluará las medidas necesarias para garantizar el normal funcionamiento de la ciudad y no descartó el descuento del día a quienes no presten servicio. “De no ser normal la actividad, tomaremos la medida que tiene el municipio para poder garantizarla”, indicó, y cuestionó: “¿Por qué se va a suscitar acá en la ciudad de Santa Fe un paro sobre algo que no nos pertenece?”.

LEER MÁS: Del reclamo sindical al cruce entre intendentes: qué pasó entre Poletti y Papaleo

Control de asistencia y posibles medidas

Poletti remarcó que durante las movilizaciones previas se realizaron controles estrictos de asistencia. “Hemos sido estrictos: el que ficha está en su lugar de trabajo y se ha hecho un control estricto”, aseguró.

Además, explicó que quienes participaron de protestas lo hicieron en el marco de sus horarios de descanso o como delegados gremiales, sin descuidar tareas esenciales. Como ejemplo, destacó el desempeño municipal durante las intensas lluvias recientes. “Con más de 50 milímetros que llovieron, la ciudad evacuó y estuvimos al pie de los vecinos. Eso es lo que nos va a interesar mañana”, remarcó.

Consultado sobre la posibilidad de dictar la conciliación obligatoria, señaló que primero se analizará la necesidad de esa herramienta y se seguirá apostando al diálogo. “Veremos si es necesario dictar la conciliación obligatoria y qué actitud se toma en ese sentido. Queremos que este conflicto se solucione y que actúen quienes tienen que actuar: Ministerio de Trabajo, Justicia si hay un amparo. No es el intendente de la ciudad de Santa Fe quien debe dilucidarlo”, expresó.

Asoem paro Poletti conflicto
Noticias relacionadas
El municipio fija un plazo de 18 meses para que todo el alumbrado público de la ciudad de Santa Fe sea LEDPlan de iluminación en Santa Feº

El municipio fijó un plazo de 18 meses para que todo el alumbrado público de la ciudad de Santa Fe sea LED

como funcionara el plan para que empleados publicos cancelen deudas descontadas del sueldo

Cómo funcionará el plan para que empleados públicos cancelen deudas descontadas del sueldo

del reclamo sindical al cruce entre intendentes: que paso entre poletti y papaleo

Del reclamo sindical al cruce entre intendentes: qué pasó entre Poletti y Papaleo

el padre axel aguinchona agradecio el apoyo tras el accidente y pidio no tener miedo

El padre Axel Aguinchona agradeció el apoyo tras el accidente y pidió "no tener miedo"

Lo último

Perpetua para los asesinos de Alejandra Vargas: el jurado popular no dudó y dictó la pena máxima

Perpetua para los asesinos de Alejandra Vargas: el jurado popular no dudó y dictó la pena máxima

Postergaron la indagatoria de Claudio Tapia en la causa que se investiga a la AFA

Postergaron la indagatoria de Claudio Tapia en la causa que se investiga a la AFA

Paro de Asoem: el municipio analiza descontar el día a los trabajadores que adhieran a la medida de fuerza

Paro de Asoem: el municipio analiza descontar el día a los trabajadores que adhieran a la medida de fuerza

Último Momento
Perpetua para los asesinos de Alejandra Vargas: el jurado popular no dudó y dictó la pena máxima

Perpetua para los asesinos de Alejandra Vargas: el jurado popular no dudó y dictó la pena máxima

Postergaron la indagatoria de Claudio Tapia en la causa que se investiga a la AFA

Postergaron la indagatoria de Claudio Tapia en la causa que se investiga a la AFA

Paro de Asoem: el municipio analiza descontar el día a los trabajadores que adhieran a la medida de fuerza

Paro de Asoem: el municipio analiza descontar el día a los trabajadores que adhieran a la medida de fuerza

El municipio fijó un plazo de 18 meses para que todo el alumbrado público de la ciudad de Santa Fe sea LED

El municipio fijó un plazo de 18 meses para que todo el alumbrado público de la ciudad de Santa Fe sea LED

Ezequiel Medrán está obligado a meter mano en Colón para jugar ante Acassuso

Ezequiel Medrán está obligado a meter mano en Colón para jugar ante Acassuso

Ovación
Colón ya tiene día y hora para jugar ante Patronato en el interzonal de la 7ª fecha

Colón ya tiene día y hora para jugar ante Patronato en el interzonal de la 7ª fecha

Colón apuesta a futuro con la firma del primer contrato de Gabriel Lovato

Colón apuesta a futuro con la firma del primer contrato de Gabriel Lovato

Los muy buenos números que alcanzó Madelón en su vuelta a Unión

Los muy buenos números que alcanzó Madelón en su vuelta a Unión

¿Cuándo jugará Colón el partido postergado ante Chaco For Ever?

¿Cuándo jugará Colón el partido postergado ante Chaco For Ever?

Damián Nágel: Necesitamos que la pelota ruede para tener ingresos

Damián Nágel: "Necesitamos que la pelota ruede para tener ingresos"

Policiales
Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Escenario
Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos