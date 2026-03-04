Paro de Asoem: el municipio analiza descontar el día a los trabajadores que adhieran a la medida de fuerza

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti , se refirió al paro de 48 horas convocado por Asoem y advirtió que el municipio evalúa descontar el día a los trabajadores que adhieran a la medida de fuerza , en caso de que se vea afectada la prestación de servicios en la capital provincial.

La decisión gremial fue adoptada este martes por el Cuerpo de Delegados de Asoem, en el marco del conflicto que el sindicato mantiene con el Ejecutivo de Sauce Viejo. La medida contempla paro con concurrencia y movilización este jueves, y paro sin asistencia a los lugares de trabajo el viernes, alcanzando a todas las localidades de la jurisdicción sindical, incluida la ciudad de Santa Fe.

“Es un conflicto que no nos pertenece”

Poletti fue enfático al señalar que el origen del reclamo no involucra a la capital provincial. “Nosotros creemos que estamos en un conflicto que no nos pertenece, que es de una localidad que tiene su intendente y con un gremio que ahí determinará el Ministerio de Trabajo o la Justicia cómo se articula y cuál es el conflicto en sí, que yo desconozco”, sostuvo.

El mandatario aclaró que su intervención responde únicamente a la necesidad de proteger a los vecinos de Santa Fe ante una eventual afectación de los servicios municipales. “Sí me involucro cuando los vecinos de mi ciudad van a quedar involucrados en un conflicto que no nos pertenece. Vamos a hacer todo para que la ciudad de Santa Fe no resienta su actividad”, afirmó.

En ese sentido, explicó que el Ejecutivo evaluará las medidas necesarias para garantizar el normal funcionamiento de la ciudad y no descartó el descuento del día a quienes no presten servicio. “De no ser normal la actividad, tomaremos la medida que tiene el municipio para poder garantizarla”, indicó, y cuestionó: “¿Por qué se va a suscitar acá en la ciudad de Santa Fe un paro sobre algo que no nos pertenece?”.

Control de asistencia y posibles medidas

Poletti remarcó que durante las movilizaciones previas se realizaron controles estrictos de asistencia. “Hemos sido estrictos: el que ficha está en su lugar de trabajo y se ha hecho un control estricto”, aseguró.

Además, explicó que quienes participaron de protestas lo hicieron en el marco de sus horarios de descanso o como delegados gremiales, sin descuidar tareas esenciales. Como ejemplo, destacó el desempeño municipal durante las intensas lluvias recientes. “Con más de 50 milímetros que llovieron, la ciudad evacuó y estuvimos al pie de los vecinos. Eso es lo que nos va a interesar mañana”, remarcó.

Consultado sobre la posibilidad de dictar la conciliación obligatoria, señaló que primero se analizará la necesidad de esa herramienta y se seguirá apostando al diálogo. “Veremos si es necesario dictar la conciliación obligatoria y qué actitud se toma en ese sentido. Queremos que este conflicto se solucione y que actúen quienes tienen que actuar: Ministerio de Trabajo, Justicia si hay un amparo. No es el intendente de la ciudad de Santa Fe quien debe dilucidarlo”, expresó.