UNO dialogó con José Luis Naigelen, delegado de UTA Santa Fe, quien afirmó: "No es que hay un capricho de las empresas sino que no llegan subsidios. Les prometieron que iban a llegar pero no fue así, los subsidios del año pasado quedaron desactualizados también. No llegó nada ni de Nación, provincia o municipio, todos tienen su excusa pero parecería que no les interesa el transporte".

"Nosotros estamos preocupados, nos interesaría saber que es lo que quiere Santa Fe para el transporte local, así no se puede trabajar. En otras provincias que recaudan menos lo están solucionando, pero acá no vemos interés. Nosotros el reclamo se lo tenemos que hacer a las empresas porque queremos cobrar, ellos se justifican con asidero que no llegan los fondos. Se está divulgando que con la medida de fuerza podría no volver a funcionar el transporte, pero nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados", afirmó.

Embed SANTA FE | Paro de transporte: UTA Santa Fe confirmó que si les depositan el sueldo levantarán la medida de fuerza https://t.co/tqpEcxbebZ — UNO Santa Fe (@unosantafe) February 7, 2024

En su reclamo Naigelen fue crítico con el estado de la flota de colectivos y el riesgo para trabajadores y pasajeros: "Acá no se está hablando de lo que los choferes quieren o no ganar, sino que hay gente en gran número de bajos recursos que necesita este medio para trasladarse a su trabajo, al médico o adonde sea. La provincia y el municipio ¿en qué parte les interesa el pasajero? Las unidades se caen a pedazos, se bajó una parte del servicio por el costo del gasoil. No podemos trabajar así, con los calores que hace los coches no están en condiciones, los gobiernos deben ponerse a pensar que no estamos llevando animales sino personas. Si tienen los medios la provincia y el municipio ¿por qué no aportan y después se discute con el gobierno nacional?"

Paro nacional

Los choferes de colectivos de corta y media distancia del interior del país realizarán mañana un paro de 24 horas ante la falta de respuesta de los empresarios del sector a sus reclamaciones salariales, informó hoy la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

colectivos parada paro.jpg Parada de colectivos vacía en la ciudad de Santa Fe.

La conducción nacional de la UTA, que encabeza Roberto Fernández, informó en un comunicado que "hemos asistido a un nuevo fracaso de la quinta ronda de negociaciones paritarias para el personal representado del Interior del país, celebrada ante la Secretaría de Trabajo de la Nación".

"La Federación empresaria no ha acercado ofrecimiento salarial alguno, manifestando que el Estado Nacional ha suprimido todo aporte al transporte del interior, negándonos el aumento salarial, pese a que la revisión salarial debía haberse dado en 15 de diciembre del pasado año", precisó.

La UTA destacó que recientemente "se han acordado los salarios para nuestros compañeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) bajo la premisa de 'Igual remuneración por igual tarea'", lo que no ha ocurrido con el resto de las jurisdicciones.

El acuerdo firmado para los choferes del AMBA, en forma casi coincidente con el fuerte aumento del pasaje del colectivo en la zona y redefinición de costos, contempla incrementos que establecen un salario conformado de casi un millón de pesos para febrero.

Ante la falta de un acuerdo similar para las jurisdicciones restantes, la UTA sostuvo que "se ha resuelto la realización de medidas de acción gremial, inicialmente un paro de 24 horas en todo el interior del país, para el día jueves 8 del corriente".

"La medida de fuerza es empujada por quienes tienen a su cargo la responsabilidad y la obligación de solucionar la crisis estructural de transporte federal y pretenden condenar a los trabajadores del interior a la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios, obligándonos a pelear y perjudicando a los mas de 9 millones de pasajeros que transportamos diariamente en el interior del país", dijo el gremio.

El pronunciamiento es firmado por el Consejo Directivo Nacional y las Juntas Ejecutivas Seccionales de la UTA.