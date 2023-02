Paro docente: Perotti defendió la oferta salarial pero aclaró que "hay opciones de mejora"

“Ojalá estas cosas las pudiésemos tener resueltas en todos los ámbitos en diciembre de cada año, que sepamos (ya entonces) que empezamos el año”, lamentó el gobernador.

Para el mandatario, la propuesta del 33,5 tiene el valor de igualar la oferta planteada a nivel nacional. Pero Amsafé y Sadop reclaman que a ese porcentaje le falta un 12 por ciento que Nación aplicó en febrero.

Consultado al respecto por el programa Radiópolis (Radio 2), el ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri pidió “no tomar gato por liebre” y explicó: “El 12 por ciento corresponde al mínimo garantizado nacional que no es la situacion de Santa Fe. El mínimo garantizado nacional cuando se aplicó ese 12 por ciento era de 90 mil pesos y Santa Fe, en ese momento, llegaba a 130 mil pesos”.

“La paritaria nacional indica que es de 33,5 por ciento. No se si en Santa Fe termine o no siendo este el número, pero lo que estoy planteando es que aún reclamando lo que se quiera reclamar, el mecanismo está en la mesa de negociación y no en un paro de cuatro días. ¿Qué pasaría si en el sector privado existieran paros ante la primera oferta? Viviríamos de paro, y no es lo que sucede”, observó.