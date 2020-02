Paro total en la Municipalidad de Rincón este lunes

Este viernes pasado el mediodía trabajadores municipales de San José del Rincón nucleados en Asoem decidieron tomar medidas de fuerza ante la falta de pago del salario del mes de enero. Habrá un paro total de actividades, sin concurrencia a los lugares de trabajo y por el término de 24 horas, para el próximo lunes 10 de febrero.

Este miércoles hubo una asamblea donde el ejecutivo municipal propuso el pago del 50 por ciento del salario a trabajadores de planta permanente y no permanente y 100 por ciento los del Programa de Entrenamiento Laboral (PEL). "En la misma se decidió rechazar la oferta y la realización de un paro de 24 horas, en caso de no presentarse una opción superadora antes del día de hoy", comunicaron desde el gremio.

Y destacaron: "La medida de acción directa fue pertinentemente comunicada tanto al Intendente Municipal como al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe. También es importante aclarar que se mantendrán las guardias mínimas en los servicios esenciales".

Silvio González, intendente de la localidad costera, dijo a UNO Santa Fe que en los últimos meses han mejorado la recaudación, pero a pesar de eso "en función de la situación en la que recibimos el municipio que era de crisis, heredamos una deuda de 1.600.000 pesos que hemos logrado refinanciar pero eso no alcanza. El mes pasado tuvimos que pagar desdobladamente el salario de los empleados y este mes lo vamos a tener que hacer de nuevo, seguramente en medio de medidas de fuerza".

"El problema de la ciudad de Rincón es financiero, no es económico. Hemos ido saneando con distintas medidas y entendemos que durante este año llegaríamos a un equilibrio pero lo que necesitamos es una ayuda financiera de la provincia, que está contemplada dentro de la ley. Lo que pedimos es plata prestada y la devolvemos en el año. Apelamos a que se va a llegar a un buen acuerdo", agregó.

Sobre el diálogo con el gobierno provincial, González dijo que "se abre una nueva posibilidad de charla, lo hemos reconocido". "Por ahí en medio de las tensiones políticas lo que queda es la gente que lo urgente es que puedan percibir sus haberes".

"Hasta diciembre de 2019 no nos hemos atrasado en 25 meses consecutivos, que fue durante la gestión provincial saliente y con asistencia financiera. Es nuestro deseo que antes de terminar la gestión tener saneada la economía de la municipalidad para no depender de esto. Pero el adelanto de coparticipación ordinario que pedimos no llegó en diciembre ni en enero ni este mes, se demora. No se ha visto mucho más agravado el contexto por nuestros contribuyentes que han sostenido el tributo mensual y hay mucha gente que se a acercado al municipio para regularizarse con las deudas. Hemos tenido el gesto de congelar los sueldos de funcionarios políticos y de reducir costos y de personal del gabinete. Creo que el esfuerzo lo estamos haciendo entre todos. Cuando tuvimos el financiamiento cumplimos, hoy esperábamos un acompañamiento de entender cuál es la situación y no llegar a una medida de fuerza ", lamentó.