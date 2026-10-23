Universidades públicas llevaron al papa León XIV un reclamo contra el Gobierno por incumplir la Ley de Financiamiento

El presidente del CIN, Franco Bartolacci, le entregó un documento que cuestiona el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y advierte sobre sus consecuencias presupuestarias e institucionales. El texto también señala que los recursos para las universidades caerían al 0,47% del PBI en 2026.

Universidades públicas. Reclaman al Gobierno ante el papa León XIV por incumplimiento de la Ley de Financiamiento.

El reclamo de las universidades públicas argentinas por el financiamiento llegó al Vaticano. Durante una audiencia general, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci , le entregó al papa León XIV un documento que cuestiona al Gobierno nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y advierte sobre las consecuencias para el sistema educativo, científico y las instituciones democráticas.

El encuentro se realizó en el Vaticano, antes de la visita del pontífice a la Argentina prevista para noviembre. El informe, de tres páginas, reúne un diagnóstico de la situación presupuestaria de las casas de altos estudios y expone las preocupaciones de la comunidad académica por las dificultades que atraviesan las universidades públicas y el sistema científico nacional.

“Fue un honor saludar al papa León XIV y una responsabilidad entregarle un documento en nombre de las universidades públicas de todo el país”, expresó Bartolacci después del encuentro.

El titular del CIN explicó que buscó acercarle al pontífice información sobre la situación que atraviesa la educación superior en el país. “Le transmití que las universidades públicas atravesamos un contexto difícil y le entregué un documento, en representación del Consejo Interuniversitario, que sintetiza la situación”, señaló.

LEER MÁS: Quinta Marcha Federal Universitaria en Santa Fe: la comunidad educativa salió a las calles para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento

El cuestionamiento al Gobierno por la Ley de Financiamiento Universitario

Uno de los principales ejes del documento es el conflicto por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795, sancionada por el Congreso. El CIN sostiene que el Poder Ejecutivo desconoce la norma y desoye las decisiones judiciales que ordenan su cumplimiento.

“El Poder Ejecutivo, en una actitud sin precedentes, desconoce los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795, sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato”, expresa el texto.

La carta plantea que la controversia excede la discusión por los recursos destinados a las universidades y pone en juego el respeto por las instituciones democráticas.

“Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se lesiona no es solo el presupuesto universitario, sino el contrato social que nos une y nos mantiene libres y en un Estado de derecho”, advierte el documento.

El presupuesto universitario, en el centro del reclamo

El informe también presenta cifras sobre la evolución de los recursos destinados a las universidades nacionales. Según el CIN, la inversión pasó de representar, en promedio, el 0,74% del Producto Bruto Interno (PBI) entre 2016 y 2023 al 0,47% en 2026.

El organismo considera que ese porcentaje representa el nivel histórico más bajo de inversión en el sistema universitario argentino.

En el documento, las autoridades académicas advierten que el deterioro presupuestario afecta el funcionamiento cotidiano de las instituciones y limita sus capacidades para sostener proyectos de investigación científica, actividades de extensión en los territorios, la vinculación tecnológica con el sector socioproductivo y la adquisición y actualización de equipamiento.

El CIN también alerta sobre las consecuencias para los estudiantes y las posibilidades de garantizar que miles de jóvenes puedan completar sus carreras y obtener un título universitario.

LEER MÁS: El papa León XIV y su confirmación a una pareja santafesina en el Vaticano: "Argentina, allá vamos"

La expectativa por la visita del Papa a la Argentina

Bartolacci explicó que la entrega del documento tuvo como objetivo que León XIV conociera con mayor precisión la situación de la educación, las universidades y la ciencia en el país antes de su llegada.

“Nos parecía relevante que pudiera tener mayores precisiones sobre la situación de la educación, la universidad y la ciencia en el país”, manifestó.

El presidente del CIN también expresó su expectativa de que la presencia del pontífice contribuya a abrir espacios de diálogo y entendimiento en medio del conflicto.

“Nuestra expectativa es que su presencia y su palabra, como lo hace su testimonio, contribuyan a promover el diálogo y construir otros umbrales de convivencia y reconocimiento, resguardando aquello que tan necesario resulta para el cuidado de nuestra casa común”, sostuvo.

Tras el encuentro, Bartolacci describió al Papa como una persona “fuerte, recuperada, amable y comprensiva”, y destacó que también lo encontró atento a la situación argentina.

La entrega del documento sumó así una nueva instancia al reclamo del sistema universitario público por el financiamiento. Con la próxima visita de León XIV como horizonte, las autoridades académicas buscaron poner en conocimiento del pontífice tanto las dificultades presupuestarias como las implicancias institucionales que, según sostienen, tiene el incumplimiento de la ley.