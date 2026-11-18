La especialista ambiental Julieta Di Filippo habló con UNO Santa Fe y cuestionó la acumulación de residuos y las quemas en un predio municipal del kilómetro 8. La planta de transferencia proyectada nunca funcionó.

Basural a cielo abierto. Denuncian acumulación de residuos y quemas en un predio municipal en San José del Rincón.

La crecida del río Paraná concentra la atención en las zonas costeras de Santa Fe, pero en San José del Rincón los problemas ambientales continúan más allá de la emergencia hídrica. Vecinos de distintos sectores de la ciudad expresaron su preocupación por la acumulación de residuos en un predio municipal ubicado detrás de la estación transformadora de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), a menos de 150 metros de la Ruta Provincial 1.

En diálogo con UNO Santa Fe , Julieta Di Filippo , docente y especialista en ambiente, con experiencia en compostaje y educación ambiental, cuestionó el funcionamiento del lugar, al que describió como un basural a cielo abierto. Según explicó, allí debía funcionar una planta de transferencia de residuos sólidos urbanos del Consorcio GIRSU de la Costa, con espacios destinados a la separación y el tratamiento de materiales orgánicos y reciclables.

“Hoy el basural sigue siendo el basural. Se producen quemas, no está cercado, muchos llevan y tiran porque como tira la Municipalidad tiran ellos también”, sostuvo. También advirtió sobre el deterioro del camino de ingreso, que coincide con un sector de la defensa hídrica.

La situación genera inquietud en medio de la creciente del Paraná, aunque Di Filippo aclaró que, por el momento, el predio no presenta inconvenientes vinculados directamente con el avance del agua debido a que fue elevado. “Con esta crecida, hoy no tiene problema por el alteo del terreno”, señaló.

Sin embargo, remarcó que la emergencia hídrica no detiene la generación de residuos en la ciudad. “Hoy todos miramos al agua, pero la población de San José del Rincón sigue estando. Hay dos o tres barrios complicados, inundados, pero siguen generando los mismos residuos”, planteó.

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Una planta de transferencia que nunca llegó a funcionar

Di Filippo recordó que en 2018 la Municipalidad de San José del Rincón adquirió, con fondos propios, el terreno ubicado detrás de la estación transformadora de la EPE, a la altura del kilómetro 8 y por fuera del anillo de defensa. Allí se proyectó la planta de transferencia de residuos sólidos urbanos para la región de la Costa.

Según relató, entre 2020 y 2021 la infraestructura estaba terminada y contemplaba un sistema de tratamiento de residuos orgánicos, reciclables y desechos destinados a su disposición final. El proyecto incluía un convenio con la empresa Milicic, encargada del relleno sanitario de la ciudad de Santa Fe.

No obstante, la planta nunca comenzó a funcionar como estaba previsto. “Si estuviera la planta de transferencia con tratamiento de orgánicos y de reciclables, incorporando también a los promotores ambientales, hoy no estaríamos hablando de este tema”, afirmó.

La especialista vinculó la situación actual con la falta de un programa sostenido de gestión integral de residuos sólidos urbanos. En ese sentido, recordó que el antiguo basural de Callejón Pinto fue intervenido y erradicado, pero sostuvo que no se consolidó una alternativa adecuada para el tratamiento de los residuos que se generan diariamente.

“Se hizo un alteo del terreno con todos los permisos correspondientes. Había bosque nativo y también se pidieron los permisos pertinentes para poder proyectar una planta. Hoy es un gran basural y ahí tendríamos posibilidades de que la gente siga trabajando”, cuestionó.

Para Di Filippo, el problema también implica haber perdido una oportunidad de sostener el trabajo de sensibilización ambiental que se había desarrollado en la comunidad. “No solamente se perdió la posibilidad de tener una planta, sino la sensibilización y la conciencia social que se habían generado con todos los proyectos”, expresó.

Quemas, recolección irregular y falta de controles

Entre los problemas que describió, la vecina mencionó la discontinuidad del servicio de recolección municipal y la falta de controles sobre la disposición de los residuos. Según señaló, esa situación favorece la aparición de microbasurales en distintos barrios.

“Hoy muchos siguen tirando en cualquier lado porque es discontinua la forma en que la Municipalidad de San José del Rincón hace la recolección de residuos sólidos urbanos”, indicó.

También cuestionó que los vecinos no cuenten con pautas claras y sostenidas para separar y disponer la basura. “La basura la generamos individualmente, pero es el Estado el que nos debe decir cómo separar, qué día sacar, cómo sacarlo”, sostuvo.

En esa línea, advirtió que la falta de continuidad de las políticas públicas desalienta la participación ciudadana: “Es muy difícil, cuando no creaste el hábito, volver a crearlo. Si sabías que había que separar la basura y después ves que el camión lleva todo junto y que encima lo tiran y queman, no te tomás ningún trabajo más”.

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El impacto social: familias que viven del reciclado

La problemática también tiene una dimensión social. De acuerdo con Di Filippo, entre 17 y 20 familias de la zona dependen del cirujeo y el cartoneo, y hay una cooperativa en funcionamiento y otra en proceso de formación.

La especialista consideró que la planta de transferencia podría haber permitido integrar a esos trabajadores a un sistema organizado, con mejores condiciones laborales y reconocimiento de su aporte ambiental. “En vez de trabajar en condiciones indignas, podrían ser dignificados, porque están haciendo un montón por la cuestión ambiental”, afirmó.

Además, señaló que las familias que trabajaban con residuos en el antiguo basural de Callejón Pinto actualmente se encuentran afectadas por el avance del agua.

Un pedido de respuestas al Ministerio de Ambiente

Di Filippo también cuestionó la intervención de la Provincia en el antiguo basural de Callejón Pinto, al señalar que los trabajos se limitaron al enterramiento de residuos en el mismo predio, sin realizar una limpieza integral. En ese sentido, criticó el destino de los fondos utilizados y consideró que podrían haberse invertido en infraestructura para el tratamiento de los desechos.

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Además, contó que presentaron una nota ante el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe para exponer la situación y solicitar una reunión, pero aseguró que hasta el momento no recibieron una respuesta formal.

Mientras el Paraná continúa en niveles elevados y distintos sectores de la ciudad atraviesan complicaciones por la crecida, el reclamo de los vecinos apunta a que la gestión de los residuos no quede relegada por la emergencia hídrica.

“Hay 17 o 20 familias que viven del cirujeo y del cartoneo”, recordó Di Filippo. Para la especialista, recuperar el proyecto de la planta de transferencia permitiría abordar al mismo tiempo la cuestión ambiental, la organización del servicio y la inclusión de quienes hoy trabajan en condiciones precarias.