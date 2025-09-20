Uno Santa Fe | Santa Fe | Argentina

Pellegrini: "No bajemos los brazos, nos queda el último esfuerzo para cambiar la Argentina para siempre"

El candidato de La Libertad Avanza recorrió el norte de Santa Fe de cara a las elecciones de octubre

20 de septiembre 2025 · 14:58hs
Pellegrini: No bajemos los brazos, nos queda el último esfuerzo para cambiar la Argentina para siempre

El candidato a diputado nacional por la provincia de Santa Fe, Agustín Pellegrini, sostuvo que se necesita un último esfuerzo para cambiar la Argentina para siempre. "No bajemos los brazos, vamos por el camino correcto", aseguró.

El vicepresidente de La Libertad Avanza en Santa Fe, indicó que el esfuerzo va a valer la pena y vamos a sacar a la Argentina adelante para siempre.

"La cara del kirchnerismo en Santa Fe es Agustín Rossi, candidato a vicepresidente de Sergio Massa, el mismo que nos dejó al borde de la hiperinflación. El presidente Milei la frenó y hoy estamos a nada de eliminarla para siempre.

En esta elección, cambiamos la Argentina para siempre dándole las herramientas al presidente para hacer las reformas que faltan o volvemos para atrás al pasado decadente kirchnerista", indicó.

"No aflojemos, el esfuerzo de los argentinos está valiendo la pena, estamos a un último esfuerzo de cambiar la Argentina para siempre y dejar atrás la época oscura del kirchnerismo", agregó.

Pellegrini recorrió Avellaneda, Malabrigo, Villa Ocampo, Lanteri, Arroyo Ceibal, Romang, Alejandra, San Javier y Vera.

