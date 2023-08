Perotti, tras el resultado de las Paso nacionales y la victoria de Milei: "No estoy muy sorprendido"

El mandatario provincial dijo que no le "enojan personajes como Milei", y afirmó: "En todo caso hay que enoejarse con los actores políticos, que no están dando respuesta"

Y consideró: "Hay sin dudas un momento difícil, de crisis. Cuando hay situaciones difíciles hay enojo y muchas veces hacia la política; y sobre todo en la referencia más directa de los últimos gobiernos".

En esa línea, apuntó: "Milei tenía y tiene la alternativa de mostrarse como algo nuevo, novedoso, como algo que no ha sido responsable directo de algunas de las instancias que no satisfacen hoy al pueblo argentino".

Sostuvo que no le "enojan personajes como Milei". Y continuó: "En todo caso hay que enojarse con los actores políticos que no están dando respuesta; no con alguien que viene o que llega. Y si viene y la gente lo escucha es porque no se está dando respuesta".

Creo que viene una etapa ahora, después de esta expresión, donde iremos a los esquemas más serios. Cómo vamos a trabajar, qué hay detrás de algunas expresiones que pueden ser entusiasmante. Ojalá se profundice la discusión de qué país propone cada uno de los candidatos,ahora que ya definidos los frentes. Y haya un esquema de acuerdo para cuidar la industria nacional, para cuidar el empleo nacional. Para tener un acuerdo que garantice un piso mucho más alto de coincidencia entre las fuerzas políticas de cómo enfrentar la inseguridad, el narcotráfico. Ojalá haya coincidencias importantes porque sería un paso para todos los argentinos seguramente muy bien valorado.