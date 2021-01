Perotti: "Estamos poniendo de pie a la provincia de Santa Fe"

Perotti se permitió avanzar sobre el concepto de conectividad y destacar los motivos. “Es la posibilidad de que cada pueblo, cada ciudad de esta provincia, esté conectada. Como cuando llegó el ferrocarril y traía desarrollo, hoy esa fibra óptica que lleva internet también lleva la posibilidad de que los chicos estén conectados. Vamos a revertir esa falta de conectividad. La nuestra tiene que ser una provincia que acepte diferencias, pero no desigualdades. Si no cuidamos a nuestros pueblos, sino no brindamos una prestación de servicios de calidad y no permitimos el desarrollo de algo tan necesario; nos vamos a quedar con mucha gente que no cuente con herramientas para ocuparse, para tener trabajo y poder crecer”.

“Cada obra, cada actividad que podamos volcar en cada pueblo, cómo va a ser la de viviendas este año, cómo va a seguir siendo el de Obras Menores, como va a ser el programa Incluir, que dejó de ser de Santa Fe y Rosario para pasar a ser de todos los pueblos y ciudades de la provincia que tienen necesidades importantes a cubrir en sus sectores más vulnerables. Allí vamos a estar con ese programa que es fundamentalmente para obras”.

Por último, el gobernador afirmó que “vamos a tener recursos para fortalecer lo local, para que ustedes puedan estar ayudándonos desde allí a cuidar de la mejor manera a nuestra gente y a generar mejores condiciones de empleo”.

A su turno, el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, destacó “la gestión que han hecho los municipios y comunas y que el gobierno provincial ha tratado de dar respuestas de una manera u otra. Esta es una síntesis de todo un año de trabajo. Con estas acciones estamos convencidos que estamos poniendo de pie nuevamente a la provincia de Santa Fe”.

“Hoy, el departamento Castellanos, con todos los aportes que van a recibir municipios, comunas e instituciones intermedias recibe 66 millones de pesos. Esto es la clara demostración de que los compromisos se cumplen”, concluyó el senador.

Por otro lado, el subsecretario de Comunas, Carlos Kaufmann, detalló que “cuando empezamos la entrega de fondos de obras menores a principios de 2020, comenzamos con fondos de los años 2017 y 2018. Hoy ya estamos entregando fondos de obras menores en algunos casos del año 2020. La presencia del gobernador hoy aquí, desmiente las voces que manifiestan la poca cercanía con los jefes territoriales y falta de apoyo económico”.

“Esas voces, pertenecen a legisladores que han trabado sucesivamente las leyes que favorecen a las pequeñas comunidades: no apoyaron el Programa Incluir, duerme la Ley de Conectividad en Diputados, leyes que favorecen a todos los santafesinos, pero fundamentalmente a las comunidades más pequeñas. Esto no ha sido magia, ha sido fruto de un gran trabajo administrativo y financiero, y sobre todo por la decisión y voluntad política de nuestro gobernador Omar Perotti”, concluyó Kaufmann.

Por último, el presidente comunal de Bella Italia, Héctor Perotti, afirmó que “es una alegría inmensa que nos esté acompañando hoy el gobernador de la provincia para entregar aportes y hacer obras para nuestras localidades, sobre todo para las pequeñas localidades”.

Detalle de los aportes entregados

- Comuna de Bella Italia: $ 280.000 para la adquisición de cama ortopédica y monitor de control; y $ 5.354.000 para pavimento de hormigón.

- Comuna de Coronel Fraga: $50.000 para insumos para puesto de control cruce RP N.° 22 y N.º 70.

- Comuna de Ataliva: $ 872.474,62 para la adquisición de un camión nuevo y/o usado y $ 586.669,48 para la adquisición de un rolo triturador y tractor; y un aporte por gastos corrientes de $ 1.454.124,36.

- Comuna de María Juana: $ 500.000 para el sellado de juntas en pavimento urbano

- Comuna de Bauer y Sigel: $ 1.474.868,70 para la adquisición camión.

- Comuna de Hugentobler: $ 924.108,68 para anticipo 60% proyecto “Ripio en camino rural”.

- Colonia Aldao: $ 842.881,17 para depósito de agua para riego; y $ 850.852,20 para la construcción de la ciclovía.

- Comuna de Ramona: $ 2.816.295,93 para la adquisición mini cargador; y $ 4.9974.000 para pavimento de hormigón armado.

- Comuna de Colonia Iturraspe: $ 1.387.722,49 para mejorado del camino rural.

- Comuna de Tacural: $ 1.260.411,72 para gastos corrientes y $ 8.534.000 para cordón cuneta de hormigón.

- Municipalidad de Rafaela: $17.475.883,34 para gastos corrientes.

- Comuna de Aurelia: $ 820.000 para gastos corrientes.

- Comuna de Colonia Cello: $ 700.000 para gastos corrientes.

- Comuna de Egusquiza: $ 647.983,11 para gastos corrientes.

- Comuna de Pueblo Marini: $ 395.945,97 para gastos corrientes.

- Comuna de San Antonio: $ 860.439,91 para gastos corrientes.

- Comuna de Estación Clucellas: $ 85.000,00 para la compra de Electrocardiógrafo.

- Comuna de Garibaldi: $ 250.000 para la obra finalización del Polideportivo Comunal.

- Comuna de Virginia: $ 100.000 para la compra de insumos médicos; y $ 2.943.720 para la construcción de cordón cuneta.

- Comuna de Angélica: $ 200.000 para la compra de un desfibrilador; y un aporte de gastos corrientes de $ 1.254.361,27

- Comuna de Humberto Primo: $ 1.200.000 para la obra de Shock Room del Samco.

- Club Independiente de Ataliva: $ 300.000 para refacciones edilicias.

- Club de Bella Italia: $ 3.500.000 para construcción vestuarios.

- Club A. María Juana: $ 300.000 para materiales para SUM.

- Club Atlético Talleres María Juana: $ 400.000 para la construcción parte del gimnasio.

- Centro de Jubilados y Pensionados de María Juana: $ 250.000 para iluminación y pintura.

Presentes

Asistieron además intendentes y presidentes comunales del departamento Castellanos, autoridades provinciales, municipales y comunales.