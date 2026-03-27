Uno Santa Fe | Santa Fe | Semana Santa

Pescado a precios populares en Santa Fe: cuándo y dónde comprar este fin de semana

La Asociación Civil de Pescadores realizará dos ferias en J. J. Paso y Francia con precios populares, variedad de pescado de río y stock limitado. Garantizan valores sin aumentos durante todas las jornadas

27 de marzo 2026 · 07:53hs
Pescado a precios populares en Santa Fe: cuándo y dónde comprar este fin de semana

José Busiemi

Con la llegada de Semana Santa, una de las tradiciones más arraigadas en la mesa de los santafesinos vuelve a cobrar protagonismo: el consumo de pescado de río. En este marco, la Asociación Civil de Pescadores anunció una nueva edición de sus ya clásicas ferias de venta a precios populares, que se realizarán en dos tandas en la ciudad.

Según explicó Jesús Pérez, titular de la entidad, en una entrevista con Telefé Santa Fe, las jornadas se llevarán a cabo en la intersección de J. J. Paso y Francia en dos etapas:

  • Primera feria: viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de marzo
  • Segunda y última feria: miércoles 1, jueves 2 y viernes 3 de abril (coincidiendo con Semana Santa)
  • Horario: de 8 a 12.

Amplia variedad de pescado de río

Pérez destacó que este año habrá una importante oferta de productos: “Tenemos mucha variedad: molido, patí en posta, entero, surubí, raya, boga. Se ha conseguido buen stock y estamos trabajando para garantizar la feria”, aseguró.

Además, remarcó un punto clave para los consumidores: los precios no se modificarán. “Una vez que publicamos los precios, no los cambiamos, aunque aumente el pescado. Garantizamos el stock y el precio”, subrayó.

Desde la organización indicaron que se contará con un stock aproximado de 7.000 kilos, por lo que recomiendan asistir con anticipación. También destacaron que habrá descuentos por cantidad, algo pensado especialmente para quienes emprenden con la venta de comidas como empanadas de pescado.

En base a experiencias anteriores, Pérez señaló que los productos más elegidos por los santafesinos son: Patí en posta y pescado molido. También mencionó que la boga es muy demandada, aunque suele escasear, pero este año lograron conseguir una buena cantidad.

Lista de precios

Precios por mayor

  • Patí: $6.000

  • Molido: $6.000

  • Raya: $12.000

  • Surubí con cabeza: $10.000

  • Bagre: $7.000

Precios por menor

  • Patí: $7.500 por kg / 3 kg $20.000

  • Molido: $8.000 por kg / 3 kg $20.000 / 10 kg $60.000

  • Raya: $14.000 por kg / 3 kg $38.000

  • Surubí: $14.000 por kg / 3 kg $38.000

  • Bagre: $9.000 por kg / 3 kg $25.000

  • Boga: $12.000 por kg

Pescado semana santa asociacion pescadores
La lista de la mercadería y el precio con el que se lo venderá al público en esta oportunidad

La lista de la mercadería y el precio con el que se lo venderá al público en esta oportunidad

Semana Santa pescado pescadores
Noticias relacionadas
taxis en alerta: el aumento del combustible dispara un pedido urgente de suba de tarifas

Taxis en alerta: el aumento del combustible dispara un pedido urgente de suba de tarifas

mal arranque del turismo en la ciudad de santa fe: menos visitantes y hoteles con baja ocupacion

Mal arranque del turismo en la ciudad de Santa Fe: menos visitantes y hoteles con baja ocupación

Agenda Santa Fe

Agenda Santa Fe: música, muestras artísticas y paseos al aire libre durante el fin de semana

la nafta super rompio otra barrera en santa fe y profundiza el impacto sobre el bolsillo

La nafta súper rompió otra barrera en Santa Fe y profundiza el impacto sobre el bolsillo

Lo último

Conflicto en la empresa Bahco: sin acuerdo, crece la incertidumbre por 40 puestos de trabajo

Conflicto en la empresa Bahco: sin acuerdo, crece la incertidumbre por 40 puestos de trabajo

La Justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina en el juicio por YPF

La Justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina en el juicio por YPF

Unión debutará en la Copa Argentina con el equipo que sale de memoria

Unión debutará en la Copa Argentina con el equipo que sale de memoria

Último Momento
Conflicto en la empresa Bahco: sin acuerdo, crece la incertidumbre por 40 puestos de trabajo

Conflicto en la empresa Bahco: sin acuerdo, crece la incertidumbre por 40 puestos de trabajo

La Justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina en el juicio por YPF

La Justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina en el juicio por YPF

Unión debutará en la Copa Argentina con el equipo que sale de memoria

Unión debutará en la Copa Argentina con el equipo que sale de memoria

En el final de la fase regular, Colón cayó ante San Isidro

En el final de la fase regular, Colón cayó ante San Isidro

Yo me voy de Colón sin renunciar, el presidente me quería dar un partido más

"Yo me voy de Colón sin renunciar, el presidente me quería dar un partido más"

Ovación
Franco Colapinto terminó 17° en la segunda práctica del Gran Premio de Japón

Franco Colapinto terminó 17° en la segunda práctica del Gran Premio de Japón

Argentina enfrenta a Mauritania y Scaloni definió el equipo sin la presencia de Messi

Argentina enfrenta a Mauritania y Scaloni definió el equipo sin la presencia de Messi

Joaquín Panichelli se rompió los ligamentos cruzados y será baja para la Selección Argentina

Joaquín Panichelli se rompió los ligamentos cruzados y será baja para la Selección Argentina

Villa Dora no pudo aguantar y cayó ante Boca en el tie break

Villa Dora no pudo aguantar y cayó ante Boca en el tie break

Se realizó la presentación del Américas Triathlon Cup Santa Fe 2026

Se realizó la presentación del Américas Triathlon Cup Santa Fe 2026

Policiales
La PDI detuvo a una mujer de 27 años por ejercer ilegalmente la medicina durante 10 meses en el Samco de San José de la Esquina

La PDI detuvo a una mujer de 27 años por ejercer ilegalmente la medicina durante 10 meses en el Samco de San José de la Esquina

Sauce Viejo: balacera en el barrio La Barranquera dejó cuatro heridos, uno de ellos un adolescente de 15 años

Sauce Viejo: balacera en el barrio La Barranquera dejó cuatro heridos, uno de ellos un adolescente de 15 años

Inseguridad en la zona de boliches: un joven resistió el robo de su moto y le dispararon en ambas piernas

Inseguridad en la zona de boliches: un joven resistió el robo de su moto y le dispararon en ambas piernas

Escenario
El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe