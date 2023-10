Piletas: empresas envían presupuestos en dólares y los proveedores cortan las entregas hasta las elecciones

"Hay proveedores que todavía nos venden pero se acortó el plazo que nos daban, que era de 60 días con cheque. Otros nos tomaron pedidos hasta hoy 10 de octubre, y no vuelven hasta las elecciones" , señalaron a UNO Santa Fe desde el sector.

"Hubo un pequeñito aumento en dólares de algunos proveedores. Pero seguimos trabajando, nos sentamos a ver las listas para clientes y asumimos un poco de riesgo porque estamos en temporada y vamos a seguir vendiendo, pero es un día a día", agregaron.

El dólar blue aumentó $80 este martes y cerró en un máximo histórico de $1.026 en Santa Fe

Cuánto cuesta

Desde el sector apuntaron que el costo y la instalación de una pileta de fibra de vidrio, con el incremento del dólar, pasó a costar alrededor de 2 millones de pesos.

"Hay gente que empieza a averiguar y le tenemos que decir que el precio es hasta el viernes o menos. Eso ahuyenta un poco a la gente, pero hoy esta barata. Están muy paradas en pesos y el dólar no para de avanzar, con 2.000 dólares te compras una pileta instalada, es muy barato, más si hay financiación con tasas fijas. Hoy una pileta en Uruguay está 20.000 dólares", enfatizaron.

En cuanto al mantenimiento, el costo ronda los $40.000 mensuales sin contemplar la mano de obra ni energía eléctrica.

"El cloro es dolarizado, y estamos con un problema porque no va a haber mucho stock para la temporada, pero no sabemos si porque no hay o porque lo están guardando para temporada. Están comprando desde otras partes del país", informaron a UNO Santa Fe

Previsibilidad

Pese a cómo afecta el incremento del dólar, desde el sector de instalación y mantenimiento de piletas confían en una buena temporada justamente por la falta de previsibilidad económica para planear un viaje familiar en las vacaciones.

"Hoy la gente si se pone a pensar en vacaciones no tiene mucho tiempo, porque no sabe que va a pasar en enero. Va a ser un año de pileta tan fuerte como el año de la pandemia, por el tema de los viajes", confiaron.

Las fuentes consultadas aseguraron que ya hay empresas del sector que envían listas de precios a sus clientes en dólares, y que "puede que cada vez sean más".