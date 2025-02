Planes para mejorar la lectura y escritura: qué método usa cada provincia y cuál se aplica en Santa Fe

La coincidencia se expresó en el Compromiso Federal por la Alfabetización que suscribieron los 24 ministerios del país y la Secretaría de Educación de la Nación en 2024. Ello estuvo acompañado por la presentación – en mayo del 2024 – de 25 planes de alfabetización: uno por cada provincia y el nacional. Síntesis: “todas las jurisdicciones del país reconocen que hay un problema con los aprendizajes básicos de Lengua (y uno aún más crítico con los de Matemática). Pero no coinciden en cómo resolverlo” concluye el último informe del Observatorio de Argentinos por la Educación.

El mismo relevó los métodos de alfabetización que adoptó cada provincia. “De ese relevamiento surge una diversidad de enfoques: mientras algunas provincias optaron por métodos basados en la conciencia fonológica, otras prefieren métodos más constructivistas o propuestas “equilibradas”, destaca el sitio Infobae que tuvo acceso al informe.

clases alumnos aula estudiantes.jpg Ciclo lectivo 2024 gentileza

El informe se titula “¿Qué métodos o enfoques de alfabetización utilizan las provincias?“ que identifica 19 jurisdicciones que definieron enfoques específicos para la enseñanza de la lectura y la escritura en las escuelas primarias. Las provincias de Buenos Aires y Formosa no respondieron el cuestionario de la ONG.

Método utilizado en Santa Fe

Según el estudio del Observatorio, Santa Fe junto a Catamarca, Entre Ríos, Salta y Tierra del Fuego son las cinco provincias que declaran implementar un enfoque equilibrado en la alfabetización inicial. “Integran los dos enfoques anteriores y apuntan a combinar de manera paralela la enseñanza de la decodificación con el desarrollo de la comprensión lectora.

Estos métodos buscan equilibrar el trabajo con el sistema de escritura (como los fonológicos) y el abordaje de la comprensión y producción de textos (como los globales)” resalta el escrito.

Caba, Chubut, Corrientes, La Rioja y San Juan declararon haber adoptado un método “fonológico”. El mismo se caracteriza por “enseñar de manera explícita, sistemática y secuencial la relación entre grafemas (letras) y fonemas (sonidos).

La premisa de la que parten es que la decodificación (poder asociar las letras con los sonidos) es una habilidad necesaria para lograr la comprensión lectora. Se avanza de las unidades mínimas (sonidos y sílabas) a las palabras y frases”, explica el escrito.

Las provincias de Jujuy, Neuquén y Río Negro optaron por enfoques constructivistas en sus planes de alfabetización. Se trata de métodos globales que ponen más énfasis en la lectura como práctica cultural.

“En estas propuestas, los chicos aprenden a leer reconociendo palabras o frases completas en su contexto, en lugar de descomponerlas en sonidos o sílabas: el foco está puesto, desde el principio, en la comprensión del significado”, expresaron

Chaco, La Pampa, Mendoza, Misiones y Tucumán presentan su métodos como “mixtos”, según el informe de Argentinos por la Educación, publicado en el marco de la Campaña Nacional por la Alfabetización que la ONG lanzó junto con otras organizaciones en 2023, en plena campaña electoral.

Por último, las provincias de Córdoba, Santa Cruz y Santiago del Estero no declaran un método específico en sus planes de alfabetización. Tampoco la Nación promueve un enfoque particular, según lo explicó el secretario de Educación, Carlos Torrendell. “No le corresponde a la Nación definir el método de alfabetización. Eso es algo que cada provincia y cada escuela tiene que determinar. Para lograr el objetivo común, debemos acompañar de forma distinta a cada provincia. No vamos a diseñar un programa centralista”, le había dicho Torrendell a Infobae.