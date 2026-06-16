Plaza Italia: el Colegio de Arquitectos respaldó el proyecto y pidió quitar el estacionamiento exclusivo de legisladores

La presidenta de la entidad, María Victoria Alconchel, valoró la iniciativa y consideró que hoy el predio está subutilizado como estacionamiento. Este miércoles el Colegio de Arquitectos será recibido por autoridades del Senado para conocer los detalles de la propuesta.

Colegio de Arquitectos apoya la recuperación de la Plaza Italia: La institución será recibida en el Senado para conocer detalles del proyecto que busca devolverle un espacio verde a la ciudad de Santa Fe.

Colegio de Arquitectos apoya la recuperación de la Plaza Italia: La institución será recibida en el Senado para conocer detalles del proyecto que busca devolverle un espacio verde a la ciudad de Santa Fe.

El proyecto para recuperar Plaza Italia , frente a la Legislatura provincial, sigue generando repercusiones entre las instituciones de la ciudad capital. Tras el anteproyecto presentado semanas atrás, esta vez fue el Colegio de Arquitectos y Urbanismo de Santa Fe el que expresó su respaldo a la iniciativa y confirmó que este miércoles será recibido por autoridades del Senado para conocer los detalles de la propuesta.

La presidenta de la entidad, María Victoria Alconchel, explicó que la convocatoria llegó de manera rápida tras la solicitud formal del Colegio. "Agradecer muchísimo que rápidamente accedieron a la solicitud del Colegio para recibirnos. Mañana a la tarde vamos a estar en el Senado, vamos a escuchar un poco cuál es la base de esta iniciativa, las ideas para la propuesta", señaló. Y adelantó la postura institucional: "En términos generales, y anticipándome, en una primera instancia como Colegio y como representante de los arquitectos y las arquitectas y urbanistas, vemos con muy buenos ojos esta iniciativa del Senado de recuperar este espacio público y devolvérselo a la comunidad de Santa Fe".

Una plaza convertida en estacionamiento

Consultada sobre el uso actual del predio, Alconchel coincidió en que hoy funciona más como una playa de estacionamiento que como un espacio público. "Tengo esta dualidad porque, aparte de ser arquitecta y presidenta del Colegio, soy vecina del barrio Sur de hace mucho tiempo y la verdad que este espacio destinado a casi 100 dársenas de estacionamiento me parece que es una pérdida importantísima, aparte de la jerarquía que tiene la plaza del edificio de la Legislatura", afirmó en Radio EME.

La arquitecta vinculó además esta recuperación con otras transformaciones que se están dando en el casco histórico de la ciudad, como la ampliación de Tribunales y la remodelada Plaza 25 de Mayo. "Entendemos que esto va en sintonía con esto que está pasando en el casco histórico de la ciudad", sostuvo.

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Recuperar el verde perdido

Sobre los cambios que atravesó el diseño urbano santafesino en las últimas décadas, Alconchel señaló que la ciudad dejó atrás una concepción de las plazas mucho más ligada al paisajismo. "Hemos dejado atrás también una forma de diseño y de planificación del espacio público de las plazas, con otra impronta mucho más ligada al paisaje, al paisajismo y a una preponderancia del verde muy importante, como todos hemos visto en unas fotos hermosas de la Plaza Italia o la antigua Plaza Pringles", explicó.

PLAZA ITALIA ANTEPROYECTO

Y agregó: "Considero que algunas de estas cuestiones son muy importantes de recuperar, hay muchos antecedentes de recuperación de cascos históricos y espacios públicos. Tiene que ver con devolverle esta condición más paisajística, de verde y de vegetación".

¿Qué pasará con el estacionamiento?

Frente a la consulta sobre si quitar las dársenas actuales generaría un nuevo problema para una zona con alta demanda de estacionamiento, Alconchel fue tajante: "Yo entiendo que no, porque estamos hablando de más de 100 dársenas de estacionamiento que en estos momentos son de uso exclusivo para la Legislatura y para sus funcionarios". Y propuso una alternativa: "Tenemos en la ciudad de Santa Fe un reciente mecanismo de control del tránsito y de estacionamiento, medido para todos los ciudadanos y las ciudadanas. Yo también soy vecina del barrio y soy frentista y pago mi estacionamiento, o pago una cochera para venir a trabajar al Colegio, así que creo que esa misma condición podrían cumplir muchos de los funcionarios".

Según remarcó, el uso actual del predio es acotado: "Hoy, en el ámbito de la Legislatura, esto tiene un uso muy reducido, uno o dos días a la semana; el resto de los días todo ese espacio queda desafectado. Creo que hay otras alternativas para solucionar el tema del estacionamiento, que vuelvo a decir, es un espacio claramente subutilizado y que podría ser reordenado con las estrategias que hoy ya tiene la Municipalidad".

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Los vecinos también esperan ser convocados

La Vecinal de barrio Sur, que había manifestado días atrás su sorpresa por enterarse del anteproyecto a través de los medios, confirmó a UNO Santa Fe que podría ser recibida esta misma semana por las autoridades responsables del proyecto.

La presidenta de la entidad, Laura D'Andrea, había señalado que la noticia le llegó "a través de los medios" y que, si bien la consideró una novedad positiva para el barrio, reclamó mayor participación: "Nos gustaría saber un poco más detalles de qué se trata, cómo se va a plantear, cuál va a ser la obra, todo eso nos interesa, por eso en realidad pedimos ser parte de esto".

Según indicó, de manera extraoficial ya había trascendido que en el transcurso de la semana se concretaría un encuentro en la Legislatura: "Tenemos entendido extraoficialmente que en el transcurso de esta semana vamos a tener una reunión, una convocatoria, en la legislatura nos van a hacer tomar conocimiento del proyecto".

Esa expectativa ahora se confirma: al igual que el Colegio de Arquitectos, la vecinal del barrio aguarda ser recibida en los próximos días para conocer en detalle los alcances de la propuesta y poder, según remarcó D'Andrea, "dárselo a conocer también a los vecinos" a través de la institución barrial.

De qué se trata el anteproyecto

La iniciativa busca recuperar la identidad histórica de la antigua Plaza Italia —también conocida como Plaza Pringles desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX— y devolverle al eje cívico de la ciudad un espacio verde que durante décadas funcionó como estacionamiento. El proyecto es impulsado por el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, junto al intendente Juan Pablo Poletti y con el respaldo del gobernador Maximiliano Pullaro.

Michlig y Poletti se reunieron hace unos días atrás en la Cámara de Senadores, donde se presentaron las primeras infografías que ilustran la idea que se quiere plasmar en el espacio. Se trata, por el momento, de un anteproyecto en desarrollo: los equipos técnicos de la Provincia y la Municipalidad prepararán los estudios de factibilidad necesarios antes de llegar a una propuesta definitiva.

"Queremos que gran parte del sector que le hemos quitado a los vecinos vuelva nuevamente a los vecinos, que la política le devuelva lo que le corresponde a los ciudadanos", había señalado Michlig al referirse al plan que proyectan.