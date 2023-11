Frente al plan de Milei de terminar con la obra púbica, Frana advierte "desempleo"

Embed El sector industrial es uno de los motores del desarrollo económico y productivo de #SantaFeCapital.



Desde la Municipalidad, junto al @GobSantaFe y la @uisfok, firmamos un convenio para dotar de más potencia eléctrica a Los Polígonos I y II y el Parque Logístico “Interpuertos”. pic.twitter.com/zmr7yIxRJU — Emilio Jatón (@emiliojaton) November 21, 2023

"Hay cosas que ya fueron planteadas en la transición, una de las prioridades que acordamos con el gobierno entrante fueron las obras hídricas que están en marcha y otras que están por adjudicarse. Es un compromiso con el sector privado que se desarrolla", indicó de cara al 10 de diciembre.

Sobre la intención de Milei, de llevar a cero la obra pública, expresó: "Quienes somos más grandes ya vivimos esta medida y no nos gusta sus consecuencias. Posiblemente el presidente junto a su equipo económico tenga algún paliativo para estas consecuencias como el desempleo. Quiero ser prudente, no podemos ir sobre alguien que ganó la elección con 56% de adhesión popular. Esta opción del sector privado ya fue intentada en el gobierno de Mauricio Macri con las famosas PPP, no fueron exitosas. Estamos observando y siendo prudentes, tiene derecho a plantear cosas.

Por otra parte, el presidente de la UISF, Alejandro Taborda, también brindó su mirada de la decisión que recaerá en esta cartera a nivel nacional: "Sabemos que hay modelos que fueron muy perjudiciales para la industria, lo que no funciona. A través de la Unión Industrial Argentina y la Federación Industrial tenemos un proyecto, nos atendremos a eso, lo seguiremos presentando, seguiremos insistiendo. Políticas equivocadas destruyen muchísimas pymes, expulsan empleo, ya sabemos que eso sucede".

