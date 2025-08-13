El intendente de Santa Fe anunció que el incremento se aplicará en los próximos días, tras el dictamen del órgano de control.

Poletti confirmó que el boleto de colectivo en Santa Fe aumentará "entre esta semana y la próxima"

El boleto urbano de Santa Fe tendrá un nuevo aumento que se aplicará entre fines de esta semana o la próxima , según confirmó el intendente Juan Pablo Poletti .

La decisión llega luego de que el órgano de control emitiera el dictamen correspondiente , y responde a que el boleto no se actualiza desde febrero , mientras que los costos de combustible y las paritarias han registrado incrementos en los últimos meses.

Poletti destacó que el objetivo del municipio es mantener un sistema de transporte público eficiente y efectivo. En ese sentido, señaló que ya se han incorporado un 30% de unidades cero kilómetros y que la línea 22 nueva comenzó a funcionar, medidas que buscan mejorar la eficiencia del servicio.

Las apps de viajes en moto también acechan al transporte por colectivo: cayó un 5% la cantidad de pasajeros

El intendente precisó que, si se finalizan los acuerdos con las empresas de transporte a fines de esta semana o principios de la próxima, el nuevo valor del boleto será oficializado y comenzará a aplicarse de inmediato.

Cabe recordar que las empresas de transporte urbano relevaron que el boleto en Santa Fe debería ubicarse alrededor de $1.700. A principios de julio, presentaron al municipio un estudio de costos que incluye gastos operativos, combustible y paritarias. Ahora, será el municipio quien determine la nueva tarifa, que actualmente se mantiene en $1.440.

Las apps de viaje en moto ya afectan al transporte urbano

Las aplicaciones de viajes en moto están afectando al transporte público colectivo en Santa Fe, con una caída del 5% en la cantidad de pasajeros.

Según Gerardo Ingaramo, gerente de Autobuses Santa Fe, esta disminución se debe a la competencia de plataformas como Uber Moto y Didi, que ofrecen tarifas competitivas, especialmente en horarios nocturnos.

A pesar de esta situacion, el impacto en Santa Fe es menor que en otras provincias, donde la caída alcanza hasta el 30%, la situación sigue siendo preocupante.

La vigencia de programas de asistencia, como el boleto educativo gratuito y otros subsidios sociales, ha ayudado a mitigar la pérdida de pasajeros.

Segun el empresario, el aumento de viajes gratuitos pasaron del 10% al 15% del total, y el congelamiento de subsidios provinciales complican la sostenibilidad del sistema.