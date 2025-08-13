Poletti confirmó que el boleto de colectivo en Santa Fe aumentará "entre esta semana y la próxima"

Uno Santa Fe | Santa Fe | Poletti

13 de agosto 2025 · 18:18hs
El boleto urbano de Santa Fe tendrá un nuevo aumento que se aplicará entre fines de esta semana o la próxima, según confirmó el intendente Juan Pablo Poletti.

La decisión llega luego de que el órgano de control emitiera el dictamen correspondiente, y responde a que el boleto no se actualiza desde febrero, mientras que los costos de combustible y las paritarias han registrado incrementos en los últimos meses.

Poletti destacó que el objetivo del municipio es mantener un sistema de transporte público eficiente y efectivo. En ese sentido, señaló que ya se han incorporado un 30% de unidades cero kilómetros y que la línea 22 nueva comenzó a funcionar, medidas que buscan mejorar la eficiencia del servicio.

Las apps de viajes en moto también acechan al transporte por colectivo: cayó un 5% la cantidad de pasajeros

El intendente precisó que, si se finalizan los acuerdos con las empresas de transporte a fines de esta semana o principios de la próxima, el nuevo valor del boleto será oficializado y comenzará a aplicarse de inmediato.

Cabe recordar que las empresas de transporte urbano relevaron que el boleto en Santa Fe debería ubicarse alrededor de $1.700. A principios de julio, presentaron al municipio un estudio de costos que incluye gastos operativos, combustible y paritarias. Ahora, será el municipio quien determine la nueva tarifa, que actualmente se mantiene en $1.440.

Las apps de viaje en moto ya afectan al transporte urbano

Las aplicaciones de viajes en moto están afectando al transporte público colectivo en Santa Fe, con una caída del 5% en la cantidad de pasajeros.

Según Gerardo Ingaramo, gerente de Autobuses Santa Fe, esta disminución se debe a la competencia de plataformas como Uber Moto y Didi, que ofrecen tarifas competitivas, especialmente en horarios nocturnos.

A pesar de esta situacion, el impacto en Santa Fe es menor que en otras provincias, donde la caída alcanza hasta el 30%, la situación sigue siendo preocupante.

La vigencia de programas de asistencia, como el boleto educativo gratuito y otros subsidios sociales, ha ayudado a mitigar la pérdida de pasajeros.

Segun el empresario, el aumento de viajes gratuitos pasaron del 10% al 15% del total, y el congelamiento de subsidios provinciales complican la sostenibilidad del sistema.

Poletti boleto colectivo
Spahn y la lucha por la permanencia: "Tenemos material para no llevarnos la peor parte"

El nuevo reglamento de la F1 que implementará cambios en los motores para 2026

El nuevo reglamento de la F1 que implementará cambios en los motores para 2026

Spahn y la lucha por la permanencia: "Tenemos material para no llevarnos la peor parte"

El nuevo reglamento de la F1 que implementará cambios en los motores para 2026

El nuevo reglamento de la F1 que implementará cambios en los motores para 2026

La reserva de Unión se quedó con el clásico y es líder en su zona

La reserva de Unión se quedó con el clásico y es líder en su zona

Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas descartó mudar toda su operación a Sauce Viejo y sólo evalúa sumar refuerzos

Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas descartó mudar toda su operación a Sauce Viejo y sólo evalúa sumar refuerzos

¿Qué dijo Busatto sobre la chances de ser candidato a presidente de Colón?

¿Qué dijo Busatto sobre la chances de ser candidato a presidente de Colón?

La reserva de Unión se quedó con el clásico y es líder en su zona

La reserva de Unión se quedó con el clásico y es líder en su zona

Facundo Callejo: Quise volver a Colón, pero me dijeron que buscaban otras opciones

Facundo Callejo: "Quise volver a Colón, pero me dijeron que buscaban otras opciones"

Del Unión último del Apertura a este del Clausura: ¿qué cambió en la estructura?

Del Unión último del Apertura a este del Clausura: ¿qué cambió en la estructura?

El mal presente de Colón se topará con un San Telmo endeble en la Isla Maciel

El mal presente de Colón se topará con un San Telmo endeble en la Isla Maciel

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Cayó Pan Casero, el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Cayó "Pan Casero", el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"