Poletti dijo que "no hay excusas para no hacer una buena gestión" y confirmó que esta semana se reunirá con Jatón

"Me llenó de alegría el voto de los vecinos, el apoyo, el reconocimiento, pero también de responsabilidad. Esa cantidad de votos levanta la expectativa de lo que uno puede hacer. Voy a dar todo y trabajar 24/7 para poder solucionar de a poco los problemas de la ciudad. Esto va a llevar un trabajo en equipo de estructura, de orden, de eficiencia, y por ahí va a pasar el éxito de que nos vaya bien", dijo Poletti.

Embed

El intendente electo destacó que "hubo un trabajo de Unidos para Cambiar Santa Fe desde el día siguiente a las Paso. Tuvimos una reunión en la que me tocó hablar y dije que ojalá se saliera del cassette que tenemos normalmente los candidatos y hagamos honor al nombre de Unidos, si no estábamos unidos no hubiera significado esta cantidad de votos".

"Las cinco categorías se ganan porque hicimos un trabajo en equipo, un trabajo de territorio más conectado unos con otros. La interna había quedado atrás, y fueron elecciones históricas en casi todas las categorías. La gente que votó a Emilio Jatón o a Chuchi Molina vio que éramos parte del mismo equipo", celebró.

"Voy a tomar las palabras de Pullaro: no tenemos excusas con este panorama, hay que hacer una buena gestión", sentenció.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCxGMR8lOFBA%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABAIZBEvdTGgWbpR7oQPtZCmp2POBYt3EpxT3SZCRFYgmXwcuL1Of22jjAI97BdvMR8NQm6fGjI1AYaY98ZC1idZBozSgI1ycZCrZAPfgP8uFQYHJakDrpTY7NH2jOyGGlBMEOMQmrgEduR2kbZCOrBjFuzAvAZBl1DbzLYEdnwzdxDrd9UWw5qXxEZD View this post on Instagram A post shared by UNO Santa Fe (@unosantafe)

Transición

Acerca de la transición que se avecina con la actual gestión, Poletti contó que Jatón lo llamó el domingo a la noche para felicitarlo y decirle que "en la semana" retomarían el contacto.

"Ayer yo me contacté para ver si ya podíamos, por tema de agenda, ir concretando la reunión de transición. Entre jueves y viernes me va a recibir, y a parte de mi equipo. Va a ser la primera reunión de transición formal, la semana que viene comenzarán las reuniones más técnicas de los equipos. Quiero puntualmente ver la cuestión hídrica, la seguridad, y el sistema financiero", especificó.

"Si llegamos con información precisa, uno puede adelantar en estos tres meses, establecer un orden de prioridades. Esa transición colaborativa ojalá la podamos tener con Emilio para comenzar con el pie derecho la gestión", expresó Poletti.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCxGGT81uDK3%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABAIZBEvdTGgWbpR7oQPtZCmp2POBYt3EpxT3SZCRFYgmXwcuL1Of22jjAI97BdvMR8NQm6fGjI1AYaY98ZC1idZBozSgI1ycZCrZAPfgP8uFQYHJakDrpTY7NH2jOyGGlBMEOMQmrgEduR2kbZCOrBjFuzAvAZBl1DbzLYEdnwzdxDrd9UWw5qXxEZD View this post on Instagram A post shared by UNO Santa Fe (@unosantafe)

Desafíos

"En la gestión que voy a asumir el intendente debe estar en contacto directo con la policía, con una visión participativa de qué barrio reforzar en base a un territorio que el intendente conoce. Colaborar con la policía, si hay varios hecho de inseguridad en un mismo lugar poder acercarse a la comisaría y poder ver en qué ayudar", dijo el intendente electo sobre materia de seguridad.

"Tenemos que optimizar lo que tenemos, que sea eficiente lo que depende del municipio. Estar encima de las fuerzas policiales con diálogo, y los comisarios de cada barrio", agregó al respecto.

En otro orden, Poletti destacó la importancia de que "el transporte público tiene el problema de que el empresario no está conforme, el usuario es el que peor la pasa, y el municipio también está disconforme. Debemos replantearnos, pensar en una mesa de negociación y poder ver si analizamos este proyecto de pliego de licitación del Concejo. Pero hay cuestiones básicas y urgentes, como una línea de este a oeste".

"Vamos a ser eficientes para elegir en seguridad, la cuestión hídrica con el niño que se avecina, y la administración del sistema financiero", concluyó.