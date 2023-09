Transporte público, situación hídrica y seguridad: los desafíos que enfrentará Poletti como intendente

Transporte público

La situación de los colectivos en la ciudad fue una coincidencia en los ediles consultados. La gestión municipal de Emilio Jatón presentó pliegos para la licitación del transporte público, pero estos no avanzaron en el recinto. Los concejales adujeron que fueron los propios concejales oficialistas quienes no priorizaron su tratamiento, y que lo tratarían con el próximo intendente. Hoy se sabe que el sucesor será Juan Pablo Poletti.

"El primer problema ya está en la agenda pública y es el transporte público. Se abrió el proceso licitatorio y están los pliegos, pero es un tema que urge porque es de los mayores déficit que tiene la ciudad. El sistema actual ya no es un sistema, es un conjunto de partes sueltas que no está siquiera coordinada. No obedece a la lógica productiva y necesidades de movilidad que tiene la población", planteó Jorge Fernández, recientemente electo concejal que se incorporará al cuerpo legislativo el 10 de diciembre.

Por su parte Adriana Molina indicó a UNO Santa Fe que "el tema pliegos de transporte ha sido de discusión pero es un tema en comisión y que no ha tenido de parte de los concejales oficialistas la intención de ser puesto en acción o en movimiento. Es un tema que también probablemente se termine discutiendo en la próxima gestión".

LEER MÁS: Concejales niegan un encajonamiento de los pliegos del Transporte: quieren tratarlo con el futuro intendente

Riesgo hídrico

El presidente del Concejo, Leandro González, manifestó a UNO Santa Fe que "la cuestión hídrica es sin duda uno de los aspectos más importantes para lo que se avecina".

"Este año estamos cumpliendo 20 años de la inundación. y es importante que sea una política de estado para prevenir", puntualizó.

"Hoy el municipio no tiene una política ambiental, el paradigma no está presente en la agenda municipal de forma transversal a todas las políticas del municipio. Hay que trabajarlo porque lo que va a venir son años de agua, y es la tercera ciudad con mayor riesgo hídrico del mundo. Es un tema prioritario porque el rio va a crecer y habrá lluvias", consideró por su parte Fernández.

En cuanto a Molina, señaló que "en lo vinculado al fenómeno del Niño urgen reuniones con funcionarios del área de la ciudad y de la provincia".

"Hay que conversar si están los desagües en condiciones y las bombas, las herramientas. Y también muy importante conocer si se está conversando una actuación vinculada a las construcciones en reservorios o en zona de defensa, donde sabemos que hay familias", enfatizó la concejala.

Seguridad

Por último, otro punto en común que manifestaron los concejales de diferentes espacios fue la problemática de la seguridad.

"Es una demanda ciudadana la seguridad, y vamos a estar presentes, vamos a llegar con ideas más innovadoras que simplemente pedir más policías", dijo Fernández a UNO Santa Fe.

El concejal electo de Juntos Avancemos también se refirió a la posibilidad de una policía municipal, y consideró que "a esta altura no podemos no discutir la autonomía municipal con ciudades de la escala de Santa Fe, con el tipo de demandas que tienen".

"Un proceso de municipalización de la fuerza policial es importante y hay que discutirlo. Hay muchas alternativas en distintos lugares del mundo", apuntó.

Por su parte, González expresó que "el principal desafío es la seguridad ,que es transversal a todos los estados. Tiene un condicionante en la vida cotidiana de la gente, hay que tratar de charlar y ver iniciativas. También hay que esperar cuáles son las cuestiones que puedan dialogarse con el intendente electo Poletti".