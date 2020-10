Poletti invitó a una reunión a los autoconvocados por el traslado de la Neonatología del Cullen

"El traslado de la Neonatología es momentáneamente a siete cuadras, al Hospital Alassia. Fue una decisión que se tomó luego de varias reuniones entre los integrantes de los nosocomios locales, el Ministerio de Salud y el 107 o Sies, las jefaturas de las neonatologías del Cullen, Alassia e Iturraspe como así también representantes del departamento de enfermería. Llegamos a la conclusión de que este año, al no tener un récord de atención de enfermedades respiratorias, el Hospital de Niños tiene una capacidad de 50% de camas libres por lo que de esta manera hay posibilidad de derivar allí pacientes, sin miedo a que colapse".

Igualmente dejó en claro que "en el Cullen el servicio de maternidad sigue funcionando y habrá una minineonatología con dos incubadoras respiradas, neonatólogas y enfermeras activas las 24 horas, para dar el soporte necesario de uno o dos ingresos diarios que tenemos en el nosocomio. De 8 o 10 partos que se realizan en la sala de maternidad sólo uno o dos requieren internación y ya tenemos un espacio físico previsto para ello". Por otro lado dijo además: "Si el Alassia necesita de recurso humano para atender la demanda que nosotros le trasladamos, se lo brindaríamos también nosotros, ya que está capacitado y nosotros a su vez deberíamos reforzar al personal que trabaja en la terapia de adultos".

"Tenemos en claro que no es lo ideal lo que estamos llevando a cabo, no es solo para tener camas por las dudas, creemos que es necesario y que debe hacerse de manera organizada y no en medio de la pandemia con un paciente respirado en el pasillo y ahí recurrir a camas vacías en alguna de las áreas. En total con esta reestructuración se sumarán ocho camas respiradas más, que hacen un total desde el comienzo de la pandemia de 50, de las cuales 44 serían respiradas".

Por último dijo que invita a la gente de la neo a ser parte de la reunión del comité en la mañana de este martes para brindarle más precisiones. Pero también dejó en claro: "Desde el 3 de marzo pasado cuando se armó un comité en el Cullen para evaluar la situación de atención durante la pandemia, luego de haber sido designado como uno de los nosocomios de atención Covid-19 de la provincia, son varias las áreas, entre ocho o nueve, que cedieron sus espacios para poder organizar el área Covid-19. Por ejemplo el área ambulatoria para atención por coronavirus que funciona al lado de la guardia, hubo que trasladar el banco de sangre hasta el auditorio, lugar en donde se brindaban cursos y actualizaciones. El laboratorio, servicio social, el área de cardiología resignó su inauguración, urología y traumatología de hombres, estos dos últimos, destinados a ser área Covid-19".