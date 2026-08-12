Poletti postergó definiciones sobre su reelección para 2027: "Recién lo estoy hablando con mi familia y no tomaré decisiones apresuradas"

El intendente de la ciudad de Santa Fe afirmó que la decisión se tomará en el ámbito familiar. Remarcó que sus prioridades para la segunda mitad de 2026 están centradas en la gestión operativa del fenómeno "El Niño" y la organización de los Juegos Suramericanos .

El intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti , se refirió a su horizonte político de cara a las elecciones municipales de 2027 y evitó apresurar candidaturas. En declaraciones televisivas, el mandatario local confirmó que comenzó a discutir el tema con su entorno íntimo, pero aclaró que la prioridad absoluta de la gestión está puesta en los desafíos urbanos e institucionales del segundo semestre de 2026.

Durante su participación en el programa "Punto de Equilibrio" (emitido por Telefe Santa Fe), Poletti remarcó que el proceso de decisión replicará el camino que tomó cuando abandonó la gestión hospitalaria para volcarse a la política partidaria.

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"Recién estoy empezando a hablar con mi familia sobre lo que voy a hacer y es una decisión que voy a tomar con ellos, como cuando decidí participar en política. Por el momento mis prioridades son otras y los cierres de listas son recién en febrero de 2027, por lo que me tomaré el tiempo necesario para no tomar decisiones apresuradas", subrayó Juan Pablo Poletti, intendente de la ciudad de Santa Fe.

Las prioridades de gestión para la segunda mitad de 2026

Al ser consultado sobre los ejes que concentran la atención del Ejecutivo municipal, el intendente descartó que los tiempos electorales alteren la agenda de gobierno. Poletti detalló que la administración está abocada al plan de contingencia hídrica frente a la consolidación del fenómeno "El Niño", un aspecto crítico para el sistema de defensas y estaciones de bombeo de la capital santafesina.

Asimismo, ubicó en el centro de la agenda la logística y preparación de la ciudad como sede de los Juegos Suramericanos, evento deportivo de escala internacional que demandará la puesta a punto de infraestructura urbana, servicios e instalaciones durante la segunda mitad del año.

El escenario de cara a febrero de 2027

El intendente enfatizó que el cronograma electoral otorga margen suficiente para evitar especulaciones prematuras. Dado que el cierre oficial de listas está previsto para febrero de 2027, Poletti ratificó que mantendrá la neutralidad sobre candidaturas en el corto plazo para evitar distraccciones en el equipo municipal de gobierno.