Por denuncia de palomas enfermas, cierran El Palomar de manera preventiva

El móvil de UNO se llegó hasta el lugar en el momento en que se realizaba el operativo y pudo hablar con los diferentes actores. Un cuidador del lugar manifestó que allí "hay alrededor de 600 o 700 palomas y desde hace un tiempo algunas han aparecido muertas".

Sobre estos episodios agregó que si bien "todos los día alimentamos y hacemos limpieza en el lugar, se encuentra un poco abandonado. Además han aparecido ratas quienes han matado algunas aves". En el lugar además trabaja un veterinario, quien de manera diaria debe controlar a los animales.

La denuncia que fue realizada este martes por parte de la proteccionista y titular de la Asociación Contra la Crueldad y Maltrato Animal (ACCMA), Gabriela Salzmann, quien afirmó que la misma fue realizada porque en el lugar además, desde hace mucho tiempo, se está infringiendo la Ley 14.346 de malos tratos y crueldad animal.Por otro lado debemos decir que después de que nos permitieran pasar se pude ver la situación de abandono total del lugar".

La proteccionista dijo que la causa esta siendo investigada por dos fiscales y que por su parte tienen bajo custodia a 10 animales a quienes se les realizarán los controles pertinentes para saber si están o no enfermas ya que no hay confirmación del motivo de las muertes de las aves. "Lo que no vamos a permitr es que se cierre el palomar y que se realice un exterminio de palomas".

palomar cerrado 4.jpg Cerraron de manera preventiva El Palomar, en la plaza Colón UNO Santa Fe

palomar cerrado 3.jpg Cerraron de manera preventiva El Palomar, en la plaza Colón UNO Santa Fe

En tanto por parte del municipio el responsable de la dirección de Gestión de Riesgo, Luis Cabal dijo que "ante la denuncia de que se han encontrado palomas muertas dentro de El Palomar, el intendente pidió aislar el lugar de manera inmediata y es lo que estamos haciendo en este momento: se hará de manera preventiva y a la espera de saber la causa de muerte de las aves".

Al ser consultado sobre los dichos de abandono del lugar afirmó que "Cuando llegamos nos encontramos con un palomar que necesita un mantenimiento y al igual que el resto de la ciudad se están haciendo los relevamientos necesarios para saber el estado de situación completo. Por otro lado hay que saber que la municipalidad tiene un área encargada de este sitio por lo cual descartamos que se haya hecho abandono del lugar"

Se confirmó que se llevará a cabo un operativo de limpieza especial por parte del área de Gestión Urbana y Medio Ambiente hasta que se puedan tener los resultados para saber si los animales estaban enfermos. "Queremos decirle a la gente que el municipio se esta haciendo cargo del problema y que si bien no es una situación para alarmarse, si se deben de tomar los recaudos necesario para no tener, por el momento, contacto con las palomas", cerro Cabal.

