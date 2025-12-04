Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Por qué se viaja menos en colectivo en Santa Fe: el estudio que revela la profundidad de la crisis

La investigación de la FICH-UNL señala que el volumen de viajes sigue por debajo de niveles prepandemia y que la falta de paradas accesibles golpea con más fuerza a los sectores más postergados.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

4 de diciembre 2025 · 11:42hs
Por qué se viaja menos en colectivo en Santa Fe: el estudio que revela la profundidad de la crisis

José Busiemi

El transporte público por colectivos en la ciudad de Santa Fe atraviesa una crisis persistente que combina disminución de demanda, aumento de costos y desigualdad territorial.

Un equipo de docentes e investigadores de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH-UNL) analiza desde 2019 el funcionamiento del sistema mediante datos de la tarjeta SUBE y advirtió que, además de la caída del número total de viajes, existe un desequilibrio marcado en la accesibilidad, que afecta sobre todo a los sectores más vulnerables.

Tres de cada cuatro residentes que no tienen una parada cerca pertenecen a barrios de escasos recursos Tres de cada cuatro residentes que no tienen una parada cerca pertenecen a barrios de escasos recursos

El proyecto, dirigido por la docente-investigadora Andrea Bosisio y desarrollado con colaboración de universidades de Madrid, forma parte del programa CAI+D Orientados a Problemas Sociales y Productivos de la Universidad Nacional del Litoral. Desde allí se estudian los cambios en la movilidad urbana antes y después de la pandemia y el impacto territorial que dejó el reacomodamiento del sistema.

colectivos

Distancias

Los investigadores midieron la cercanía de las paradas de colectivos bajo el criterio de un máximo de 300 metros desde los hogares. Si bien la mayoría de la población urbana cuenta con paradas dentro de ese radio, todavía más de 55.000 personas quedan fuera de esa distancia.

El dato se vuelve más grave al cruzarse con los índices de vulnerabilidad social: tres de cada cuatro residentes que no tienen una parada cerca pertenecen a barrios de escasos recursos. Es decir, las zonas más pobres son las que tienen menos accesibilidad al transporte público.

El estudio también registró una caída notable en el uso del sistema. Al comparar los meses de prepandemia con los períodos de recuperación, las validaciones SUBE descendieron de más de siete millones en 2019 a poco más de cinco millones en 2022 y 2023. Los horarios pico se mantuvieron, pero la reducción del volumen total de viajes confirma un retroceso que aún no logra revertirse.

Tarifa

Otro aspecto central es el cambio en los tipos de tarifa utilizados. Antes de la pandemia predominaba la tarifa plana, pero en los últimos años perdió protagonismo frente al Boleto Educativo y a la tarifa con Atributo Social Federal. En 2024, un año marcado por la suspensión de subsidios nacionales y aumentos acumulados superiores al 350%, el único tipo de viaje que creció fue justamente el Boleto Educativo. Para los investigadores, este beneficio “es hoy lo que está sosteniendo el sistema”, evitando que la caída de pasajeros sea todavía mayor.

El equipo de la FICH-UNL continúa procesando información de 2024 y 2025 para completar el panorama y trabaja en un nuevo proyecto que ampliará el análisis a la movilidad y accesibilidad en el Gran Santa Fe y Paraná. La expectativa es que los resultados aporten evidencia para pensar políticas públicas en un sistema que enfrenta tensiones crecientes entre costos, cobertura y equidad territorial.

Santa Fe colectivo transporte
Noticias relacionadas
la crisis economica golpea a las panaderias: cual es la situacion en santa fe

La crisis económica golpea a las panaderías: cuál es la situación en Santa Fe

union inicio su ultima semana de trabajo y analiza opciones para la pretemporada

Unión inició su última semana de trabajo y analiza opciones para la pretemporada

Actividad industrial 

Crisis en la industria local: en la provincia de Santa Fe hay 3.400 trabajadores suspendidos

Los vehículos involucrados el choque ocurrido este viernes cerca de Alcorta

Dolor en el sur de Santa Fe: quiénes eran las 5 personas que murieron en el choque de la ruta 90

Lo último

Argentina perdió ante Polonia en su debut en el Mundial

Argentina perdió ante Polonia en su debut en el Mundial

Parque Federal: la ciudad cedió terrenos al gobierno provincial para que se constrtruya una Estación Policial

Parque Federal: la ciudad cedió terrenos al gobierno provincial para que se constrtruya una Estación Policial

¿Neris vuelve a Colón? City Torque no lo comprará y crecen las dudas por su futuro

¿Neris vuelve a Colón? City Torque no lo comprará y crecen las dudas por su futuro

Último Momento
Argentina perdió ante Polonia en su debut en el Mundial

Argentina perdió ante Polonia en su debut en el Mundial

Parque Federal: la ciudad cedió terrenos al gobierno provincial para que se constrtruya una Estación Policial

Parque Federal: la ciudad cedió terrenos al gobierno provincial para que se constrtruya una Estación Policial

¿Neris vuelve a Colón? City Torque no lo comprará y crecen las dudas por su futuro

¿Neris vuelve a Colón? City Torque no lo comprará y crecen las dudas por su futuro

Ignacio Alessio volvió a lesionarse y Unión le busca un reemplazo temporal

Ignacio Alessio volvió a lesionarse y Unión le busca un reemplazo temporal

Se aprobó el nuevo régimen previsional municipal:  Estamos garantizando la sostenibilidad de la Caja, dijo Poletti

Se aprobó el nuevo régimen previsional municipal:  "Estamos garantizando la sostenibilidad de la Caja", dijo Poletti

Ovación
El arquero Gian Piaggio firmará su primer contrato profesional en Colón

El arquero Gian Piaggio firmará su primer contrato profesional en Colón

Conrado Ibarra tendría chanches de renovar su contrato en Colón

Conrado Ibarra tendría chanches de renovar su contrato en Colón

Ezequiel Cañete pondrá fin a su etapa en Unión

Ezequiel Cañete pondrá fin a su etapa en Unión

Colón tiene en la mira a un mediocampista de Talleres

Colón tiene en la mira a un mediocampista de Talleres

Ignacio Alessio volvió a lesionarse y Unión le busca un reemplazo temporal

Ignacio Alessio volvió a lesionarse y Unión le busca un reemplazo temporal

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"