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Por tareas de mantenimiento, Aguas Santafesinas suspenderá el suministro en toda la ciudad este domingo

La interrupción del suministro se extenderá entre las 0 y las 4 del domingo 2 de agosto debido a trabajos de mantenimiento en la planta potabilizadora Ing. Marcial Candioti. El servicio se restablecerá de manera gradual.

31 de julio 2026 · 18:00hs
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Aguas Santafesinas suspenderá el servicio en toda la ciudad este domingo 2 de agosto entre las 0 y las 4.

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Aguas Santafesinas suspenderá el servicio en toda la ciudad este domingo 2 de agosto entre las 0 y las 4.

Aguas Santafesinas (ASSA) informó que durante la madrugada del próximo domingo 2 de agosto se realizará un corte programado del servicio de agua potable que afectará a toda la ciudad de Santa Fe.

La interrupción está prevista entre las 0 y las 4 de la mañana y responde a tareas de mantenimiento programadas en la planta potabilizadora Ingeniero Marcial Candioti.

Trabajos de mantenimiento

Según detalló la empresa, las tareas forman parte del plan de mantenimiento operativo que se desarrolla de manera periódica en las instalaciones.

En esta oportunidad, los trabajos consistirán en el mantenimiento de uno de los pozos que alimentan las bombas encargadas de impulsar el agua hacia la red de distribución.

Además, ASSA informó que se encuentra en la etapa final de las obras de remodelación de dos unidades de filtración de la planta, una intervención que permitirá optimizar el perfil hidráulico y mejorar el funcionamiento general del sistema de potabilización.

La empresa explicó que las tareas fueron programadas para esta época del año y en horario nocturno con el objetivo de reducir al mínimo el impacto sobre los usuarios.

LEER MÁS: Santa Fe destrabó fondos nacionales para reactivar la obra de la nueva planta potabilizadora de ASSA

Recuperación del servicio

Desde Aguas Santafesinas aclararon que, una vez finalizados los trabajos, el suministro se restablecerá de manera progresiva debido a que el sistema deberá recuperar gradualmente la presión habitual.

Por ese motivo, recomendaron a los vecinos hacer un uso responsable de las reservas domiciliarias de agua mientras dure la interrupción.

Recomendaciones

En forma paralela al mantenimiento, también se realizará un purgado de la red mediante la liberación controlada de agua en distintos puntos estratégicos de la ciudad. Esta tarea tiene como objetivo disminuir la posibilidad de episodios de turbiedad una vez restablecido el servicio.

En caso de que el agua salga turbia al regresar el suministro, la empresa aconseja dejar correr el agua desde la primera canilla de ingreso al domicilio hasta que recupere su aspecto habitual.

Para consultas o reclamos, los usuarios podrán comunicarse durante las 24 horas a través del WhatsApp +54 341 695 0008 o mediante la Oficina Virtual disponible en el sitio web de Aguas Santafesinas.

Aguas Santafesinas Ciudad tareas servicio
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