Ley de Financiamiento Universitario: rectores de la UNL y la UNR exigieron su implementación y denunciaron incumplimientos de Nación

Laura Tarabella y Franco Bartolacci señalaron que la Nación aún no implementó la ley, no transfirió partidas comprometidas para funcionamiento, hospitales universitarios y becas, y tampoco avanzó con la recomposición salarial acordada en paritarias. Ambos defendieron el rol estratégico de las universidades públicas en el desarrollo territorial y la formación de los gobiernos locales.

Los rectores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Laura Tarabella , y de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci , volvieron a reclamar la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y cuestionaron al Gobierno nacional por incumplir tanto esa normativa como los compromisos asumidos durante las negociaciones paritarias con el sistema universitario.

Las declaraciones fueron realizadas durante la renovación de convenios del programa Munigestión, una iniciativa de capacitación destinada a municipios y comunas que desarrollan en conjunto la UNL, la UNR y la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), junto a gobiernos locales de Santa Fe, Chaco y Corrientes.

Reclamo por la Ley de Financiamiento

Tarabella sostuvo que, si bien en los últimos meses se restablecieron canales de diálogo con el Ejecutivo nacional, el reclamo por el financiamiento universitario continúa siendo prioritario.

"Lo que nosotros seguimos exigiendo es la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario", afirmó la rectora, quien recordó que ese proceso comenzó con la reapertura de las paritarias, luego de un largo período sin convocatorias.

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Sin embargo, aseguró que los avances fueron parciales y todavía persisten incumplimientos.

"Hay un fallo de la Justicia que dice que ese artículo 5 y ese artículo 6 hay que cumplirlos. Fundamentalmente el sexto refiere a las becas para nuestros estudiantes. Solamente se incluyeron algunas de esas becas y todavía resta la recomposición salarial. Hasta el día de hoy no tenemos grandes avances", señaló.

La rectora adelantó además que el Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) volverá a reunirse la próxima semana para evaluar la situación.

"No se cumplió lo comprometido"

En la misma línea, Bartolacci remarcó que el problema ya no es únicamente presupuestario, sino también institucional.

"Lo que necesitamos es primero que el Gobierno cumpla con el fallo de la Corte Suprema. Nosotros hemos sido muy responsables durante todo este tiempo, administrando una situación muy delicada, pero siempre priorizando los canales institucionales para encontrar una respuesta", sostuvo.

El rector rosarino enumeró una serie de compromisos que, según afirmó, todavía no fueron cumplidos por la Nación.

"Había un compromiso de transferir un aumento del 20% en los gastos de funcionamiento, que tampoco se cumplió. Había un compromiso de transferir recursos para los hospitales universitarios, que tampoco se cumplió. Entonces la situación es delicada", afirmó.

Además, advirtió que el incumplimiento de una ley y de decisiones judiciales excede la discusión presupuestaria.

"Esto es más importante aún que la cuestión del presupuesto universitario. Tiene que ver con la institucionalidad democrática. Porque si la ley se cumple solamente cuando a uno le gusta y cuando no, se mira para otro lado, entonces ¿de qué vale el Congreso? ¿De qué vale la Justicia?", cuestionó.

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Universidades y desarrollo territorial

Más allá del reclamo económico, ambos rectores destacaron el papel que cumplen las universidades públicas en el acompañamiento a los gobiernos locales, especialmente frente a los cambios que implicará la reforma de la Constitución de Santa Fe.

Tarabella explicó que el convenio renovado involucra a tres universidades públicas, cuatro provincias y 137 gobiernos locales.

"La reforma constitucional habilita la construcción de las cartas orgánicas municipales. Todos pasarán a ser municipios con distintos grados de autonomía y nosotros queremos poner todas nuestras capacidades al servicio de los gobiernos locales para acompañar ese proceso", indicó.

La rectora recordó que Munigestión permite capacitar a funcionarios y trabajadores municipales, quienes luego acreditan esos trayectos formativos mediante una diplomatura desarrollada de manera conjunta por las universidades participantes.

En esta oportunidad, la firma alcanzó a 40 municipios y comunas de la región centro-norte santafesina.

Más presencia en el territorio

Bartolacci destacó que el trabajo conjunto entre las universidades públicas santafesinas permitió ampliar la oferta educativa y fortalecer la presencia institucional en todo el territorio provincial.

"A veces se asocia a la universidad pública solamente con la formación de profesionales, pero la universidad es mucho más que eso", afirmó.

El rector enumeró la apertura de nuevas escuelas técnicas, carreras universitarias y propuestas de capacitación en distintas localidades santafesinas, entre ellas El Trébol, Casilda, Puerto San Martín y Venado Tuerto.

"Hoy la universidad pública ofrece escuelas secundarias, carreras de grado y posgrado, escuelas de oficio, diplomaturas y programas de capacitación. Eso permite que mucha gente pueda acceder a estudios universitarios en un contexto económico cada vez más complejo", señaló.

No obstante, reconoció que las restricciones presupuestarias condicionan la expansión de nuevas propuestas.

"El contexto difícil que atravesamos en materia presupuestaria impone límites a esa expansión, pero hay un enorme esfuerzo de toda la comunidad universitaria por seguir cumpliendo con su misión", concluyó.