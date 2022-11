"Precios Justos": reparos de supermercadistas locales al programa y reunión con Nación

Las cadenas de autoservicios de Santa Fe mantienen dudas sobre el programa y hasta este jueves ninguno de ellos se había sumado al programa. El lunes, referentes de la Cámara de Supermercados de esta ciudad y de Rosario mantuvieron una reunión con el secretario de Comercio de la Nación, Matías Tombolini.

Fue la oportunidad para plantearle al funcionario nacional inquietudes y solicitarle garantías sobre puntos específicos del programa para que las pymes locales comiencen a adherirse a “Precios Justos”.

Una de ellas está vinculada a que -según señalan- el 30 por ciento de los 1.788 artículos que forman el programa son productos de marca propia de grandes hipermercados nacionales. La otra, está relacionada a la dificultad de cumplir con el requisito (condicionante para sumarse al programa) de no aceptar listas con aumentos superiores al 4 por ciento.

"Está la voluntad de querer adherirse, pero se necesita armar un programa para las pymes y no solo para las grandes superficies", le dijo a UNO Elizabeth Raffin, titular de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Santa Fe.

La representante del sector resaltó que el gobierno debe garantizar que "primero lleguen los productos". Explicó que "para adherirse es necesario tener un 80 por ciento de los productos; pero los 1.823 productos, más de un 30 por ciento corresponden a marca propia de grandes hipermercados".

También comentó que algunos empresarios detectaron que hay productos en la aplicación que no están en el listado que recibieron ellos, una situación que generó desconcierto entre supermercadistas.

Con relación al otro punto que genera preocupación, describió: "Precios justos congela precios por 120 días. Durante ese tiempo, nosotros no podemos aceptar listas mayores a un 4 por ciento. El problema es que durante octubre se recibieron lista de precios de un 6 y 7 por ciento".

Raffin le dijo a UNO que estas situaciones les fue planteada a Tombolini: "La respuesta que nos dio es que rechacemos las listas de precios y que hagamos las denuncias correspondientes".

Sin embargo, la supermercadista local aclaró que "si no aceptas la lista de precios (con aumentos) y haces la denuncia (como dice Tombolini) probablemente te quedas sin el producto para vender. En esa situación, podemos sufrir una inspección y por desabastecimiento te pueden multar"

En esa línea, profundizó: "Les pedimos que revean esa situación, porque sino será muy difícil que las Pymes se adhieran al programa. El proveedor no nos va a vender y se va a ir al que no tiene «Precios Justos»"

Ante la consulta de si programa funcionará en la ciudad de Santa Fe, Raffin consideró que "todo va a depender de las grandes fábricas". Y acotó: "Necesitamos que el producto llegue a las Pymes. No es algo muy distinto a precios cuidados, al cual muchos de nosotros no nos adheríamos porque no podíamos conseguir los productos. Muchas veces, el costo era más alto que el precio que figuraba en el listado; no podíamos acceder a los productos. Nosotros ya estamos viendo que con Precios Justos vamos a tener el mismo problema".

Igualmente, considero que el sector es "optimista", y añadió: "Necesitamos que funcione para frenar la ola de aumentos de precios que se generó en el último tiempo. El gobierno nos debe garantizar que vamos a poder conseguir los productos ahora, en diciembre y en cantidades necesarias".

Y remató: "Todos los autoservicios están queriendo entrar al programa pero si no se nos aclaran estas cuestiones, muchas pequeñas empresas tienen duda de adherirse".