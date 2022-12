Precios "muy accesibles" y posibles estafas marcan la temporada de alquileres de cabañas

Llegó el verano y la decisión de qué hacer en vacaciones. Una de las opciones más baratas y elegidas por las familias son las cabañas, por eso el secretario de la Cámara de Cabañeros y Prestadores de Servicios Turísticos de Santa Fe (Cabasetur) Guillermo Kees Scotta en diálogo con Todo en Uno en UNO 106.3 advirtió a los interesados cómo alquilar para no caer en estafas. Además, destacó los precios accesibles del sector para estos meses.

"Una vez que establecieron contacto directo la gran mayoría envía a sus propietarios, no tenemos ningún problema, es nuestro servicio", señaló. Explicó que en ocasiones la gente deposita el monto del alquiler, se dirige al lugar y luego se da cuenta que no existe, es de otro propietario o directamente se encuentra con un terreno baldío. "Ha pasado ya en la provincia de Santa Fe, por eso es importante hacer las cosas con tiempo", sostuvo.

Entre las promociones que están realizando en el sector se destaca la que estará disponible para la época de carnavales. En caso de alquilar un lugar por cinco días se le regala a los los huéspedes un sexto día. Respecto a los precios, señaló: "Está muy accesible. Averigüé en otras provincias y sí, me doy cuenta que estamos muy pero muy accesibles". Y advirtió: "Hay algunos lugares demasiados económicos y son absolutamente ilegales".

cabañas costa santa fe cabañeros.jpg Las reservas en las cabañas de la costa rondan el 90%.

Las tormentas que se dieron en la provincia generaron algunos cortes de energía y el secretario contó cómo se vivió esto en las cabañas: "Hubo ráfagas de más de 110 km/ h y eso afectó en todo el territorio provincial, entonces siempre digo que salir a gritar en el medio de una tormenta no es lo mejor que puede hacer un empresario ante una empresa de energía". Reveló que en Cayastá hay un "gris" entre la empresa de energía y la cooperativa que se viene dando hace años. Por su parte, los usuarios no quieren saber nada con la cooperativa y ellos no quieren perder clientes.

Scotta aseguró que en esos días de tormentas se demoró entre una hora y media y tres horas en restablecerse el servicio de energía, pero a nadie se le fue la gente de las cabañas. "Siempre quiero poner en valor lo positivo, que el sector y asimismo toda la provincia cuenta con un muy buen servicio de energía", manifestó exceptuando el caso particular que se vive en Cayastá.

El integrante de la cámara dio a conocer que esta semana empezó la "demanda fuerte", les llegan muchísimos mensajes y consultas aunque pocos alquileres se terminan concretando, algo que lo considera típico.

