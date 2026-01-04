Uno Santa Fe | Información General | Córdoba

Cuál es la ciudad de Córdoba que cerrará sus calles con portones para combatir la inseguridad

La Municipalidad del lugar decidió implementar un sistema de cierres nocturnos

4 de enero 2026 · 12:57hs
Ante el aumento de criminalidad, Villa Allende comenzará a implementar en febrero, un sistema de cierre en sus calles secundarias. Son portones que fueron avalados por la Justicia. La resolución de la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación consideró que el plan es “razonable y proporcional al fin perseguido, que es la seguridad pública”, validando así una estrategia que no cuenta con antecedentes similares en la provincia de Córdoba.

.“No responde a una decisión política o ideológica, sino a una solución práctica y excepcional frente al incremento de la inseguridad”, explicó Pablo Cornet, intendente de la ciudad. Además, detalló que la medida se encuentra enmarcada en el "Programa integral de prevención del delito y seguridad vecinal”.

Según trascendió, el esquema inicial prevé la colocación de quince portones en los barrios Pan de Azúcar y Lomas Sur, con restricciones de circulación entre las 22 y las 06 horas bajo custodia de personal municipal ya que “el 60% de los robos ocurre durante la noche”. El programa municipal contempla también la instalación de 300 cámaras de vigilancia y el refuerzo de patrullajes con ocho nuevos móviles para crear corredores seguros.

La medida no fue bien recibida y generó fuertes cruces con sectores de la oposición y grupos de vecinos que presentaron amparos colectivos por vulnerar derechos básicos como lo son la libre circulación y la igualdad ante la ley, además de señalar la falta de estudios técnicos que demuestren la eficacia de estas barreras.

• LEER MÁS: Santa Fe consolida su baja histórica de homicidios: 2024 y 2025, los años menos violentos del siglo

Anmat advierte sobre lentes de contacto de fantasía sin registro sanitario

Cristina Kirchner condenó el "secuestro" de Maduro: "EE. UU. volvió a cruzar un límite"

Tragedia en Uruguay: murió un matrimonio de santafesinos en un choque frontal en la ruta 136

El papa León XIV reclamó por la soberanía de Venezuela tras la captura de Maduro

Anmat advierte sobre lentes de contacto de fantasía sin registro sanitario

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: "Nos mintieron"

Cristina Kirchner condenó el "secuestro" de Maduro: "EE. UU. volvió a cruzar un límite"

Anmat advierte sobre lentes de contacto de fantasía sin registro sanitario

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: "Nos mintieron"

Cristina Kirchner condenó el "secuestro" de Maduro: "EE. UU. volvió a cruzar un límite"

Violento asalto en barrio María Selva: balearon a un padre y a su hijo dentro de su casa

Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia

Unión analiza el futuro de Diego Armando Díaz ante el avance de Godoy Cruz

Unión se baja definitivamente: Tagliamonte acordó con Racing y no vuelve al Tatengue

Franco Ratotti: "Tengo la cabeza en Unión, ojalá me pueda quedar"

Colón de San Justo y Sanjustino juegan los cuartos de final del Regional

Gimnasia y Libertad también afrontarán la Liga Nacional Masculina

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe