Presentaron un amparo por la prohibición de reuniones sociales en Santa Fe

Este martes, los referentes de la Coalición Cívica, Sebastián Julierac Pinasco y Mauricio Amer presentaron un amparo como forma de manifestar su rechazo al Decreto 641/2020 que prohíbe las reuniones sociales en todo el país.

“Este decreto viola los derechos constitucionales y es una muestra más del abuso de poder que ha manifestado el Presidente”, subrayaron desde el espacio que lidera en la provincia de Santa Fe la diputada nacional, Lucila Lehmann. Y agregaron: "El DNU prohíbe las reuniones familiares en todo el territorio argentino sin tener en consideración los diferentes niveles de contagio de cada provincia y de cada localidad dentro de las mismas".

“El Poder Ejecutivo está saltando los pasos que sostiene nuestra Constitución. Es decir, debe enviar al Congreso de la Nación un decreto que puede ser aprobado o no; pero esto no lo está haciendo y gobierna solo por DNU”, agregaron.

La presentación realizada ante el Juzgado Federal, plantea una irracionalidad en el decreto ya que se habilita a encuentros culturales y religiosos hasta 10 personas, pero no se habilita para el encuentro familiar. También, se cuestiona la violación al principio de legalidad en materia penal, dado que remite al artículo 205 del Código Penal, que habla de una represión con prisión a personas que no cumplan con lo dispuesto por autoridades competentes en caso de una pandemia. “De esta manera, se está violando el principio que sostiene que nadie puede ser penado sin ley previa anterior al proceso y en este caso no hay ley previa, sino un decreto presidencial”, concluyeron.