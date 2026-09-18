Presupuesto 2027: las universidades advierten que el ajuste pone en riesgo el inicio del ciclo lectivo

Docentes y no docentes realizan este viernes un paro que continuará el lunes 22. Desde el sistema universitario cuestionan los fondos previstos por Nación y preparan una nueva Marcha Federal para el 15 de octubre.

El conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales y los salarios docentes suma nuevas medidas de fuerza y vuelve a poner el Presupuesto 2027 en el centro de la discusión. En Santa Fe, docentes y no docentes realizaron este viernes un paro total que se repetirá el lunes 22 de septiembre, mientras las organizaciones universitarias preparan una nueva movilización federal para el 15 de octubre.

El escenario también fue cuestionado desde Rosario. El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, advirtió que si el proyecto de Presupuesto 2027 no incorpora modificaciones, las universidades podrían enfrentar dificultades incluso para comenzar el próximo año .

LEER MÁS: El conflicto universitario no da tregua: el paro que comenzó este viernes continuará el lunes y se prepara una nueva marcha en octubre

La advertencia se da en medio de la discusión entre los recursos que reclama el sistema universitario y los fondos contemplados por el Gobierno nacional. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) elaboró una propuesta de $11 billones para las universidades nacionales, mientras que el proyecto oficial contempla $7,2 billones, según explicó Bartolacci.

El impacto en las universidades de Santa Fe

El reclamo por el financiamiento también fue planteado desde la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Su rectora, Laura Tarabella, cuestionó la diferencia entre los recursos solicitados por las universidades y los previstos por el Ejecutivo y señaló que el proyecto universitario contempla no solo salarios, sino también gastos de funcionamiento, infraestructura, ciencia y técnica, extensión, becas y equipamiento.

Tarabella sostuvo que el sistema universitario reclama la implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y la aplicación de una medida cautelar vinculada con la normativa. También planteó que todavía resta completar la actualización de salarios docentes y no docentes y avanzar con recursos destinados a las becas estudiantiles.

En la misma línea, Bartolacci utilizó la situación de la UNR para dimensionar el escenario. Según explicó, los recursos previstos para esa universidad durante todo 2027 serían prácticamente equivalentes a lo que actualmente destina en tres meses al pago de salarios.

"Nosotros podríamos abonar salarios a lo largo de todo el año y prácticamente no hacer nada más", sostuvo el rector, quien advirtió que con ese esquema también habría dificultades para afrontar servicios básicos como luz, agua y gas.

Paro universitario en Santa Fe

Mientras el Presupuesto 2027 comienza a discutirse en el Congreso, el conflicto salarial mantiene paralizada la actividad universitaria en todo el país. En Santa Fe, la Asociación de Docentes de la Universidad del Litoral (ADUL) respaldó el paro convocado por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales.

La medida comenzó este viernes 18 de septiembre y se repetirá el lunes 22, luego de que una nueva reunión paritaria terminara sin acuerdo. El reclamo incluye la recomposición salarial, la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización de las becas estudiantiles y mayores recursos para garantizar el funcionamiento de las universidades.

El conflicto se profundizó después del rechazo gremial a una propuesta de 3% de aumento para septiembre y otro 3% para octubre. Los gremios sostienen que existe un atraso salarial que estiman entre el 25% y el 35%.

En Santa Fe, las acciones de protesta ya incluyeron clases públicas en la Peatonal San Martín, donde docentes, no docentes y estudiantes de la UNL y la UTN reclamaron por salarios, becas y financiamiento universitario.

Nueva Marcha Federal Universitaria

El plan de lucha tendrá además una nueva instancia nacional. El Frente Sindical confirmó la 5ª Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre, en un contexto marcado por la discusión del Presupuesto 2027.

Desde Santa Fe, las organizaciones universitarias también vienen preparando acciones para llevar sus reclamos a los legisladores. La UNL ya anticipó que buscará reunirse con diputados y senadores para presentar el planteo del sistema universitario y reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento.

El reclamo combina así dos frentes que avanzan en paralelo: la discusión salarial y el debate por el presupuesto universitario, mientras las universidades advierten que los recursos previstos para 2027 podrían condicionar el funcionamiento del sistema durante el próximo año.