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Chau Che: La Libertad Avanza quiere borrar al guerrillero Ernesto Guevara de los espacios públicos de Rosario

El bloque de concejales liberales en la ciudad de Rosario presentó iniciativas para rebautizar la plaza, el viaducto y un mural dedicados al líder revolucionario por los nombres del Papa Francisco, René Favaloro y Jorge Luis Borges. La diputada Romina Diez respaldó las medidas como parte de una "batalla cultural".

18 de septiembre 2026 · 19:45hs
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Chau Che: La Libertad Avanza quiere borrar al guerrillero Ernesto Guevara de los espacios públicos de Rosario

Chau Che: La Libertad Avanza quiere borrar al guerrillero Ernesto Guevara de los espacios públicos de Rosario

La Libertad Avanza presentó en el Concejo Municipal de Rosario una serie de proyectos para que la ciudad deje de homenajear en sus espacios públicos a figuras vinculadas a fusilamientos y a procesos violentos de la historia.

La diputada nacional Romina Diez celebró el proyecto del concejal rosarino Enriquez para reemplazar el nombre de la Plaza del Che Guevara por Plaza Jorge Mario Bergoglio (Papa Francisco), el primer Papa argentino.

"No se trata solamente de cambiar el nombre de una plaza. Parte de la batalla cultural es también revisar qué valores elegimos reconocer y transmitir desde nuestros espacios públicos. Queremos una ciudad que homenajee a personas que hayan dejado un legado que nos una y nos represente en la ciencia, la cultura, el deporte, la medicina, la solidaridad y nuestra historia", sostuvo la legisladora por Santa Fe.

Los espacios públicos

"Los espacios públicos son de todos. Sus nombres también cuentan que valores elegimos destacar como sociedad", agregó.

En el mismo sentido, el concejal Volpe (LLA) propuso que el viaducto que hoy lleva el nombre de Ernesto “Che” Guevara pase a llamarse René Favaloro. "Rosario tiene enormes argentinos para homenajear. Con certeza, René Favaloro es uno de ellos", dijo Romina Diez.

La presidenta de LLA en Santa Fe cerró destacando la iniciativa de la concejala Anabel Lencina, para reemplazar la imagen del Che Guevara por la de Jorge Luis Borges en el mural de la Plaza de la Cooperación.

La batalla cultural

"La batalla cultural no es solamente cambiar nombres o imágenes. Es discutir que valores elegimos reconocer y qué legado queremos transmitir a las próximas generaciones desde nuestros espacios públicos", cerró.

Vale decir que en Villa Gobernador Gálvez LLA propuso llamar Héroes de Malvinas a la rotonda Néstor Kirchner.

Mientras que en Santa Fe, nombraron "Lionel Messi" al paseo costero que antes se llamaba "Néstor Kirchner" para homenajear al verdadero ídolo argentino".

Rosario Che Guevara espacios públicos La Libertad Avanza
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