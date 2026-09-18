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Colón llega al próximo partido con interrogantes y Delfino se toma hasta el final para decidir

Colón todavía no tiene confirmados los 11 para recibir al Milrayitas. Rasmussen es evaluado por una molestia y también hay incertidumbre en ataque.

Ovación

Por Ovación

18 de septiembre 2026 · 19:47hs
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Colón llega al próximo partido con interrogantes y Delfino se toma hasta el final para decidir

Colón transita las últimas horas antes de recibir a Los Andes con más preguntas que certezas en su formación. Iván Delfino continúa probando variantes y deberá esperar hasta el último entrenamiento para despejar algunas incógnitas. La situación de Federico Rasmussen, sumada a la competencia por los puestos ofensivos, mantiene abierto el equipo que jugará el domingo en el Brigadier López.

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Rasmussen, la duda que puede modificar toda la defensa

La principal incógnita aparece en el fondo. Rasmussen no participó de los trabajos futbolísticos del viernes debido a una molestia muscular y, aunque la decisión habría sido tomada principalmente por precaución, su presencia ante Los Andes todavía no está asegurada.

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Delfino aguardará su evolución hasta el sábado, cuando el plantel vuelva a entrenarse por la mañana en el predio 4 de Junio. Si el defensor logra recuperarse, mantendría su lugar en la zaga. En caso contrario, el entrenador ya analiza distintas alternativas para rearmar la última línea.

Una de las posibilidades contempla el ingreso de Emanuel Beltrán como lateral derecho, con Lucas Picech pasando a la zaga junto a Olmedo. La otra opción es que Zahir Ibarra sea quien acompañe al defensor central. La resolución dependerá de la evolución de Rasmussen y del análisis que realice el cuerpo técnico antes del partido.

Emanuel Beltrán reemplazaría a Mauro Peinipil en el partido de Colón ante Los Andes.

Emanuel Beltrán reemplazaría a Mauro Peinipil en el partido de Colón ante Los Andes.

Delfino también define quiénes serán los delanteros

La otra zona que todavía no tiene nombres definidos es el ataque. Colón cuenta con tres alternativas para ocupar los puestos ofensivos: Wilson Morelo, Javier Garate y Marcioni, aunque la definición quedará atada también al esquema que finalmente utilice Delfino.

Por ahora, una de las formaciones que analiza el entrenador tiene a Budiño; Beltrán, Olmedo, Rasmussen o Picech y Castet; Franco García, Muñoz, Toledo y Sarmiento; Bonansea y Garate o Marcioni.

El escenario puede modificarse con el entrenamiento del sábado. Delfino esperará hasta último momento para conocer el estado de Rasmussen y terminar de definir la dupla ofensiva. En un partido que Colón necesita afrontar con otra respuesta futbolística, el entrenador todavía debe resolver las últimas piezas del rompecabezas.

Colón Delfino Rasmussen
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