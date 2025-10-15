Uno Santa Fe | Santa Fe | Cáncer

Prevención del cáncer de mama: se harán mamografías y controles ginecológicos gratuitos durante todo el mes

Para prevenir el cáncer de mama, habrá durante octubre acciones de prevención, con mamografías gratuitas, controles ginecológicos y talleres de concientización

15 de octubre 2025 · 12:43hs
Octubre rosa para concientizar sobre la prevención del cáncer de mama

Octubre rosa para concientizar sobre la prevención del cáncer de mama

En el marco del Mes de Lucha contra el Cáncer de Mama, la Municipalidad de Santa Fe junto al Gobierno de la Provincia y el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Mamarias del Grupo Santa Fe, impulsan distintas tareas de concientización, prevención y control para promover el cuidado integral de la salud y la detección temprana de esta enfermedad.

cáncer de mama Santa Fe octubre rosa prevención mamografías1

El Centro de Salud municipal Nuevo Horizonte, ubicado en Monseñor Rodríguez y Carranza, es uno de los puntos de referencia. Este martes a la mañana se realizó un Taller de concientización sobre la importancia de los controles ginecológicos, en el que las asistentes accedieron a turnos para estudios preventivos.

25-10-14 - CAPACITACION CENTRO DE SALUD NUEVO HORIZONTE LUCHA CONTRA CANCER DE MAMAS

Al respecto, la subsecretaria de Salud de la Municipalidad, Lorena Massari, señaló: “Esta movida denominada Octubre Rosa se realiza en contexto del Día Mundial contra la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se celebra el 19 de octubre. Por eso, desde el municipio estamos llevando a cabo estas actividades, como esta charla que tuvimos hoy en el Centro de Salud Nuevo Horizonte. Convocamos a las interesadas a través de un trabajo territorial del Centro de salud, yendo casa por casa y tratando de sacar y derribar un poco los mitos de por qué no accedemos a la mamografía. A través de este trabajo, logramos que asistan más de 50 mujeres, que además se fueron con su turno, el cual logramos mediante un convenio que tenemos con CEDYTEM del Sanatorio Santa Fe".

Agregó además que “se brindaron turnos de 30 mamografías de acceso gratuito y quienes no pudieron acceder a esos turnos, se van a estar derivando al Cemafé”.

Por último, remarcó: “La idea es visibilizar que el problema existe y que la detección temprana es lo más importante para poder llegar a un diagnóstico precoz.”

Así sigue el cronograma de actividades del Octubre Rosa

Durante todo el mes, las mujeres de entre 40 y 70 años que no se hayan realizado una mamografía en el último año, podrán acceder a mamografías gratuitas en el CEDYTEM (Belgrano 3049), solicitando su turno previamente en el Centro de Salud Nuevo Horizonte.

Las actividades del mes forman parte del permanente trabajo conjunto en materia de salud que realizan la Municipalidad y la Provincia junto a los privados, por decisión del intendente Juan Pablo Poletti, el gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia.

Por esto, el 16 de octubre desde las 15 se llevará a cabo una Jornada de Concientización en el Samco de Barrio El Pozo (Alejandro Greca 117), donde se brindará una charla acerca del cáncer de mama y se culminará con una clase de zumba. Estarán presentes el Colegio de Farmacéuticos, las Chicas Pink, profesionales del municipio y la Subsecretaría de Deportes.

cáncer de mama Santa Fe octubre rosa prevención mamografías2

El 21 de octubre, de 8.30 a 12.30, el Centro de Salud Nuevo Horizonte se sumará al programa “Activá Salud y Chequeate un martes”, con un abordaje interdisciplinario de salud. Durante la jornada, se entregarán turnos para mamografías, se realizarán controles de tensión arterial, glucemia, talla y peso; test de HPV y PAP, test de sangre oculta, vacunación y consejería. También habrá una posta de movimiento bajo el lema “Activá tu movimiento hoy para vivir mejor mañana”.

Todas estas acciones se desarrollan con el acompañamiento de la Agencia de Control de Cáncer, el Consultorio de Cáncer de Mama del Cemafé y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

