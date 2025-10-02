Uno Santa Fe | Santa Fe | Cáncer

Cáncer de mama: Santa Fe refuerza su estrategia de prevención con actividades durante todo el mes de octubre

Habrá campañas de detección temprana del cáncer, charlas y caminatas para recordar la importancia de controles periódicos

2 de octubre 2025 · 08:54hs
Acciones para concientizar sobre la prevención del cáncer de mama en Santa Fe

Acciones para concientizar sobre la prevención del cáncer de mama en Santa Fe

En el marco del mes de concientización por el cáncer de mama, el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, a través de la Agencia de Control del Cáncer y junto a equipos de hospitales y centros de salud, impulsa durante todo octubre campañas de detección temprana, capacitaciones, ferias de salud y caminatas en diferentes localidades.

Se trata de una estrategia que complementa el trabajo sostenido durante todo el año para promover diagnósticos precoces y accesibles. La agenda completa puede consultarse en www.santafe.gob.ar/salud.

Es clave este mes para concientizar sobre el cáncer de mama

“Para la Agencia es clave este mes en el que se centran esfuerzos en concientizar, poner en marcha y sostener políticas activas para el diagnóstico temprano de la enfermedad. Insistimos en la detección temprana de este cáncer ya que su pronto diagnóstico lleva con muchas más posibilidades a la curación del mismo y evita tratamientos más agresivos que en casos en los que se detecta en estadios más avanzado”, remarcó Alejandro Chinellato, director de la Agencia de Control del Cáncer e invitó a mujeres entre 40 y 70 años a realizarse su control mamográfico de manera periódica.

cáncer de mama Santa Fe octubre prevención concientización mujeres 1

“El cáncer de mama es el tumor más diagnosticado en la provincia, con un promedio de 1.600 nuevos casos cada año, por el que fallecen anualmente más de 500 mujeres santafesinas y también una decena de varones”, agregó. En esta línea destacó las estrategias preventivas que se implementan en conjunto con los servicios especializados de hospitales y la reciente incorporación de Agendá Salud, en centros de atención primaria, destinado tanto a varones como a mujeres, pero que incluye controles ginecológicos con una mirada integral sobre los cuidados de la salud en mayores de 25 años. Durante este mes las jornadas se realizarán en Santa Fe, Rosario, Granadero Baigorria, Sauce Viejo, Nelson y Laguna Paiva.

LEER MÁS: La detección del cáncer de mama, siempre es el mejor momento para prevenir

Accesibilidad y actividades para sumarse todo el mes

Por otra parte, Chinellato remarcó que durante octubre se realizarán circuitos de traslado de usuarias, con turnos previamente otorgados para realizar controles en el servicio público de salud. Así, se organizó un circuito que une cinco localidades del Departamento Garay y la ciudad de Recreo, para garantizar la realización de mamografías en el servicio de Diagnóstico por Imágenes de Cemafé. Allí también se podrán realizar en la misma jornada controles integrales como Papanicolaou, ecografía mamaria, test de sangre oculta en materia fecal, vacunación, controles cardiovasculares y antropometría.

Entre otras actividades que se suman este mes, el Hospital Regional de Ceres organiza un “Circuito rosa”, destinado a mujeres de 40 a 70 años, sin obra social y que no hayan realizado en este año su control. Será los martes y viernes de 8 a 12, con turnos que deberán solicitarse de manera presencial en el efector. En San Javier, en tanto, se realizará la Expo Rosa, con stands, charlas y acceso a turnos para estudios.

Otro punto destacado será el encuentro de City Cancer Challenge (C/Can), en Rosario, con avances en proyectos técnicos para una estrategia que busca mejorar el acceso a una atención equitativa y de calidad.

Además de capacitaciones y charlas para diferentes públicos, se realizarán las convocantes caminatas en Santa Fe, Rosario, junto a organizaciones de pacientes e instituciones locales; en Granadero Baigorria, junto al Hospital Escuela Eva Perón; y una Maratón en Rafaela, con la participación de equipos del Samco Doctor Jaime Ferré.

El Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama se conmemora el 19 de octubre cada año. Esta fecha, establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), forma parte del "Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama", que se celebra durante todo el mes de octubre, y tiene como objetivo concienciar y educar a la sociedad sobre la importancia de la prevención y la detección temprana de esta enfermedad.

Cáncer cáncer de mama Santa Fe concientización campañas mujeres
Noticias relacionadas
Aguas Santafesinas incorporó un nuevo botón de pago online

Aguas Santafesinas incorporó un nuevo botón de pago online

jueves con buen tiempo en la ciudad de santa fe y ascenso de las temperaturas

Jueves con buen tiempo en la ciudad de Santa Fe y ascenso de las temperaturas

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

reunion de 53 vecinales con el municipio: se reiteraron reclamos por el estado de las calles en el encuentro con poletti

Reunión de 53 vecinales con el municipio: se reiteraron reclamos por el estado de las calles en el encuentro con Poletti

Lo último

Bullrich dijo que Espert tiene que contestar claro en los medios sobre su vínculo con el narco Fred Machado

Bullrich dijo que Espert "tiene que contestar claro en los medios" sobre su vínculo con el narco Fred Machado

Quiero cadena perpetua: la firme posición de Martina Strada sobre el crimen de su hermano

"Quiero cadena perpetua": la firme posición de Martina Strada sobre el crimen de su hermano

Intento de femicidio en barrio San Agustín II: un joven de 26 años terminó detenido y una mujer hospitalizada

Intento de femicidio en barrio San Agustín II: un joven de 26 años terminó detenido y una mujer hospitalizada

Último Momento
Bullrich dijo que Espert tiene que contestar claro en los medios sobre su vínculo con el narco Fred Machado

Bullrich dijo que Espert "tiene que contestar claro en los medios" sobre su vínculo con el narco Fred Machado

Quiero cadena perpetua: la firme posición de Martina Strada sobre el crimen de su hermano

"Quiero cadena perpetua": la firme posición de Martina Strada sobre el crimen de su hermano

Intento de femicidio en barrio San Agustín II: un joven de 26 años terminó detenido y una mujer hospitalizada

Intento de femicidio en barrio San Agustín II: un joven de 26 años terminó detenido y una mujer hospitalizada

El secretario del tesoro de EE. UU. le bajó el tono a la ayuda a Argentina: No les estamos dando dinero

El secretario del tesoro de EE. UU. le bajó el tono a la ayuda a Argentina: "No les estamos dando dinero"

Marcos Rojo está habilitado para jugar con Racing el Torneo Clausura

Marcos Rojo está habilitado para jugar con Racing el Torneo Clausura

Ovación
Unión enfrenta a Flamengo por las semifinales del Torneio Abertura

Unión enfrenta a Flamengo por las semifinales del Torneio Abertura

Los Pumas tienen la alineación confirmada para jugar en Londres

Los Pumas tienen la alineación confirmada para jugar en Londres

Colapinto pone primera en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

Colapinto pone primera en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

Triunfos de Comesaña y Ugo Carabelli en el Masters 1000 de Shanghái

Triunfos de Comesaña y Ugo Carabelli en el Masters 1000 de Shanghái

Marcos Rojo está habilitado para jugar con Racing el Torneo Clausura

Marcos Rojo está habilitado para jugar con Racing el Torneo Clausura

Policiales
Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario