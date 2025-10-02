Cáncer de mama: Santa Fe refuerza su estrategia de prevención con actividades durante todo el mes de octubre

En el marco del mes de concientización por el cáncer de mama , el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe , a través de la Agencia de Control del Cáncer y junto a equipos de hospitales y centros de salud , impulsa durante todo octubre campañas de detección temprana, capacitaciones, ferias de salud y caminatas en diferentes localidades.

Se trata de una estrategia que complementa el trabajo sostenido durante todo el año para promover diagnósticos precoces y accesibles. La agenda completa puede consultarse en www.santafe.gob.ar/salud .

Es clave este mes para concientizar sobre el cáncer de mama

“Para la Agencia es clave este mes en el que se centran esfuerzos en concientizar, poner en marcha y sostener políticas activas para el diagnóstico temprano de la enfermedad. Insistimos en la detección temprana de este cáncer ya que su pronto diagnóstico lleva con muchas más posibilidades a la curación del mismo y evita tratamientos más agresivos que en casos en los que se detecta en estadios más avanzado”, remarcó Alejandro Chinellato, director de la Agencia de Control del Cáncer e invitó a mujeres entre 40 y 70 años a realizarse su control mamográfico de manera periódica.

“El cáncer de mama es el tumor más diagnosticado en la provincia, con un promedio de 1.600 nuevos casos cada año, por el que fallecen anualmente más de 500 mujeres santafesinas y también una decena de varones”, agregó. En esta línea destacó las estrategias preventivas que se implementan en conjunto con los servicios especializados de hospitales y la reciente incorporación de Agendá Salud, en centros de atención primaria, destinado tanto a varones como a mujeres, pero que incluye controles ginecológicos con una mirada integral sobre los cuidados de la salud en mayores de 25 años. Durante este mes las jornadas se realizarán en Santa Fe, Rosario, Granadero Baigorria, Sauce Viejo, Nelson y Laguna Paiva.

Accesibilidad y actividades para sumarse todo el mes

Por otra parte, Chinellato remarcó que durante octubre se realizarán circuitos de traslado de usuarias, con turnos previamente otorgados para realizar controles en el servicio público de salud. Así, se organizó un circuito que une cinco localidades del Departamento Garay y la ciudad de Recreo, para garantizar la realización de mamografías en el servicio de Diagnóstico por Imágenes de Cemafé. Allí también se podrán realizar en la misma jornada controles integrales como Papanicolaou, ecografía mamaria, test de sangre oculta en materia fecal, vacunación, controles cardiovasculares y antropometría.

Entre otras actividades que se suman este mes, el Hospital Regional de Ceres organiza un “Circuito rosa”, destinado a mujeres de 40 a 70 años, sin obra social y que no hayan realizado en este año su control. Será los martes y viernes de 8 a 12, con turnos que deberán solicitarse de manera presencial en el efector. En San Javier, en tanto, se realizará la Expo Rosa, con stands, charlas y acceso a turnos para estudios.

Otro punto destacado será el encuentro de City Cancer Challenge (C/Can), en Rosario, con avances en proyectos técnicos para una estrategia que busca mejorar el acceso a una atención equitativa y de calidad.

Además de capacitaciones y charlas para diferentes públicos, se realizarán las convocantes caminatas en Santa Fe, Rosario, junto a organizaciones de pacientes e instituciones locales; en Granadero Baigorria, junto al Hospital Escuela Eva Perón; y una Maratón en Rafaela, con la participación de equipos del Samco Doctor Jaime Ferré.

El Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama se conmemora el 19 de octubre cada año. Esta fecha, establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), forma parte del "Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama", que se celebra durante todo el mes de octubre, y tiene como objetivo concienciar y educar a la sociedad sobre la importancia de la prevención y la detección temprana de esta enfermedad.