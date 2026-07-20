El proyecto permitirá recuperar y proteger el desagüe pluvial que recibe el agua de lluvia de gran parte del centro de Santa Fe. Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de 120 días

Con una inversión de $430 millones, Santa Fe ejecutará una obra para frenar la erosión en el Puerto

La Municipalidad de Santa Fe llama a Licitación Pública N° 09/2026 para ejecutar la obra "Proyecto Control de Erosión en Desagüe Pluvial y Estabilización de Talud Lateral – Dique II Puerto de Santa Fe" , una intervención clave para preservar el funcionamiento del sistema de desagües pluviales de la ciudad.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de $430.965.097,90 , será financiada con fondos del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y del Municipio de Santa Fe , en el marco del Convenio de Ejecución de Obra por Administración Delegada , y tendrá un plazo de ejecución de 120 días corridos .

La apertura de sobres se realizará el 24 de julio a las 10, en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica de la Municipalidad de Santa Fe, ubicada en el tercer piso.

Un punto estratégico del sistema de drenaje

La intervención responde a un problema de erosión detectado en el Dique II del Puerto de Santa Fe, precisamente en el sector donde desemboca un conducto pluvial que recibe el agua de lluvia de gran parte del área céntrica de la ciudad.

Con el paso del tiempo, la fuerza de la descarga del agua provocó una importante socavación bajo el nivel del agua y el deslizamiento del talud lateral, generando un deterioro que requiere una intervención específica para preservar tanto la estabilidad del terreno como el correcto funcionamiento del sistema de drenaje.

En este sentido, el objetivo de la Municipalidad de Santa Fe es proteger la infraestructura del principal desagüe pluvial que evacúa los excedentes hídricos de la cuenca céntrica, garantizando su funcionamiento y evitando que el proceso erosivo continúe avanzando.

Las tareas previstas

El proyecto contempla trabajos tanto subacuáticos como sobre la superficie para recuperar y estabilizar el sector afectado.

Entre las principales intervenciones se realizará el relleno de las zonas erosionadas mediante materiales especialmente diseñados para este tipo de obras hidráulicas, la colocación de geotextiles y bloques de hormigón para controlar la acción del agua, y la reconstrucción del talud mediante rellenos compactados.

Además, se ejecutará una protección superficial con geomantas, suelo vegetal y siembra, lo que permitirá consolidar el terreno mediante cobertura vegetal y reducir futuros procesos de erosión.

La solución fue diseñada para minimizar las intervenciones subacuáticas y optimizar las condiciones de ejecución de la obra, al tiempo que garantiza una mayor durabilidad de la infraestructura hidráulica y la protección del sistema de desagües pluviales de Santa Fe.

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