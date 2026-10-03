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Programa Llave en Santa Fe: crédito sin intereses y garantía gratis para alquilar

El programa ofrece un crédito a tasa cero de hasta tres alquileres y un seguro de caución sin costo para afrontar los gastos de ingreso o renovación de una vivienda. El trámite es 100% digital y alcanza a los 19 departamentos de Santa Fe.

3 de octubre 2026 · 13:33hs
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Programa Llave en Santa Fe: crédito sin intereses y garantía gratis para alquilar

El acceso a una vivienda en alquiler implica, en muchos casos, afrontar importantes gastos al momento de firmar un contrato. Para facilitar ese proceso, el Gobierno de Santa Fe, junto al Banco Municipal de Rosario, implementó el Programa Llave, una iniciativa que ofrece un crédito sin intereses y una garantía mediante seguro de caución sin costo para el inquilino.

La propuesta está dirigida a estudiantes universitarios y terciarios, personas solteras, parejas, familias y adultos mayores que necesiten afrontar los gastos vinculados con el ingreso o la renovación de un alquiler.

La Provincia difundió las herramientas del programa durante las Expo Carreras de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), con el objetivo de acercar información a estudiantes, familias y docentes.

Crédito a tasa cero para afrontar los gastos de alquiler

Una de las alternativas disponibles es Llave Solución Económica, una línea de crédito personal a tasa cero otorgada por la Provincia y el Banco Municipal.

El préstamo permite solicitar hasta tres veces el valor mensual del alquiler para afrontar distintos gastos asociados al ingreso o renovación de una vivienda.

Entre los conceptos que pueden cubrirse se encuentran:

  • Honorarios inmobiliarios.
  • Comisiones.
  • Gastos de mudanza.
  • Conexiones de servicios.
  • Otros costos vinculados al ingreso o renovación contractual.

El monto otorgado se devuelve mediante cuotas fijas y sin intereses, con el objetivo de reducir el impacto económico que supone comenzar un nuevo contrato de alquiler.

Una garantía para alquilar sin costo

La segunda herramienta es Llave Garantía, que permite acceder a un seguro de caución cuyo costo es asumido en su totalidad por el Gobierno de Santa Fe.

De esta manera, el seguro funciona como respaldo ante propietarios e inmobiliarias y permite reemplazar las garantías tradicionales que suelen solicitarse para acceder a un alquiler, como títulos de propiedad o recibos de sueldo de terceros.

Según explicó la subsecretaria de Desarrollo del Hábitat, Andrea Zorzón, ambas herramientas fueron diseñadas para reducir los obstáculos que aparecen al momento de iniciar o renovar un contrato de alquiler.

Cómo inscribirse al Programa Llave en Santa Fe

La postulación al Programa Llave es 100% digital. Los interesados deben ingresar a la plataforma de gestión de la Provincia y realizar el trámite mediante el sistema de Atención Ciudadana, utilizando una cuenta de ID Ciudadana nivel 3 como mínimo.

La iniciativa tiene alcance en los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe y busca facilitar especialmente el acceso al alquiler para jóvenes y estudiantes que deben trasladarse dentro del territorio provincial para comenzar o continuar sus estudios.

Desde el Gobierno provincial señalaron que el programa apunta a favorecer la igualdad de oportunidades y el arraigo estudiantil, evitando que los costos iniciales de un alquiler se conviertan en un impedimento para acceder a una vivienda o continuar una carrera universitaria o terciaria.

Dónde consultar y realizar el trámite

Los interesados pueden consultar información sobre el programa e iniciar la inscripción a través de la plataforma oficial de la Provincia de Santa Fe.

Programa Llave: santafe.gob.ar/ms/llave/

Inscripción digital: sistema de Atención Ciudadana con ID Ciudadana nivel 3 o superior.

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