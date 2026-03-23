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Programa Remediar en retroceso: Nación redujo 55% los envíos de tratamientos a Santa Fe y la Provincia sale a cubrir la demanda

Ante la fuerte caída en los envíos del programa nacional, la Provincia incrementó la inversión para sostener la atención en hospitales y centros de salud. En 2025 ya destinó más de $7.400 millones y amplía las compras para este año.

23 de marzo 2026 · 15:08hs
Programa Remediar en retroceso: Nación redujo 55% los envíos de tratamientos a Santa Fe y la Provincia sale a cubrir la demanda

Programa Remediar en retroceso: Nación redujo 55% los envíos de tratamientos a Santa Fe y la Provincia sale a cubrir la demanda

La provincia de Santa Fe encendió una señal de alerta por la fuerte reducción en los envíos del Programa Remediar, una política clave para garantizar el acceso a medicamentos esenciales en todo el país. Según datos oficiales, en 2025 la provincia recibió un 55% menos de tratamientos que en 2024, lo que obligó a reforzar la compra de insumos con recursos propios.

Al presentar un informe sobre la situación sanitaria, la ministra de Salud, Silvia Ciancio, advirtió sobre el impacto directo en la atención diaria: “La disminución de esos envíos es tan dramática que en 2025 Nación envió casi 5.000 botiquines menos”, señaló.

Caída en números: menos botiquines y tratamientos

Las cifras reflejan con claridad el retroceso. En 2024, Santa Fe había recibido 10.711 botiquines, equivalentes a más de 2 millones de tratamientos. Un año después, el número cayó a 5.701 botiquines y poco más de 922 mil tratamientos.

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Se trata de medicamentos básicos y de uso cotidiano. “Son insumos esenciales: ibuprofeno para la fiebre en niños, paracetamol, amoxicilina. Son los medicamentos que permiten que un centro de salud tenga sus puertas abiertas”, explicó la funcionaria.

Más inversión provincial para cubrir la demanda

Frente a este escenario, el gobierno santafesino avanzó con una política de compras centralizadas para sostener el abastecimiento en hospitales y centros de salud.

Durante 2025, la Provincia destinó más de $7.402 millones para adquirir 82 productos farmacéuticos, lo que permitió garantizar más de 5,5 millones de tratamientos. Entre ellos se incluyen antibióticos, antihipertensivos, antialérgicos, antiasmáticos, vitaminas y antiparasitarios.

Además, en lo que va de este año se adjudicó una nueva licitación por $17.675 millones, con la compra de 195 medicamentos, en una estrategia que apunta a ampliar la cobertura y anticiparse a posibles faltantes.

Ahorro y planificación ante un escenario “imprevisible”

Desde el Ministerio de Salud destacaron que la compra anticipada permite reducir costos y mejorar la capacidad de respuesta. En la última licitación, el ahorro estimado fue del 93% respecto del precio de venta al público.

Sin embargo, Ciancio advirtió sobre la dificultad de planificar en un contexto de falta de previsibilidad en las decisiones nacionales. “Las gestiones suelen tener demoras y no hay comunicación anticipada sobre los envíos”, remarcó.

El impacto en la atención cotidiana

El Programa Remediar fue históricamente una herramienta clave para el primer nivel de atención, especialmente en contextos de crisis. Su retracción, coinciden desde la Provincia, impacta directamente en la calidad y rapidez de la respuesta sanitaria, obligando a redoblar esfuerzos para sostener la atención en todo el territorio.

Nación tratamiento medicamentos Santa Fe
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