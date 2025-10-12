Uno Santa Fe | Santa Fe | Acindar

Alarma en el sur provincial: Acindar paralizó líneas de producción, importa acero chino y los operarios temen el cierre

Una etiqueta de venta con la leyenda “Origen China” y Acindar como importadora encendió todas las alarmas en la siderúrgica de Villa Constitución.

12 de octubre 2025 · 19:14hs
Planta de Acindar en el sur de la provincia.

Planta de Acindar en el sur de la provincia.

Acindar vuelve a estar en el centro de la escena. Luego de la virtual paralización de sus líneas de producción y la suspensión de 500 operarios en la planta de Villa Constitución, sus propios trabajadores denunciaron que parte del parate responde al reemplazo de acero producido localmente por material importado desde China.

Una etiqueta de venta reciente —que difundió el sitio Infogremiales— muestra con claridad la descripción “Origen China” y a Acindar como importadora directa. El dato provocó una fuerte reacción dentro de la fábrica y en la conducción sindical local.

Esto puede tener impacto en todas las plantas de Acindar. Lo pueden hacer con cualquier producto y es la prueba de algo que no sabemos qué dimensión tiene”, advirtió Matías Ruffini, integrante de la Comisión Interna de la UOM Villa Constitución.

Si esto lo incrementan, cierran la planta. Nosotros ya avisamos que vamos a salir a denunciarlo”, añadió el dirigente, que trabaja en coordinación con Pablo González, secretario general de la UOM local.

Para ambos, el hecho de que Acindar venda acero chino constituye una señal de alarma: “O huele a vaciamiento o a algo muy raro. Ellos mismos lo denunciaban antes”, señaló Ruffini.

De denunciar el dumping chino a convertirse en importadora

La contradicción no pasa inadvertida. Hasta el año pasado, Acindar —propiedad del grupo ArcelorMittal, el mayor conglomerado siderúrgico del mundo— advertía en foros del sector sobre los riesgos de la importación de acero chino y su impacto en la industria nacional.

El propio Federico Amos, CEO de la compañía, explicaba entonces que “el Estado chino subsidió a sus empresas, bajando drásticamente los costos de energía e insumos sin exigir estándares de calidad ni ambientales”.

También alertaba sobre los efectos ambientales y de dumping comercial: “China produce acero extremadamente barato y poco sustentable. Emite 2,24 toneladas de dióxido de carbono por tonelada fabricada, frente a las 1,55 de América Latina”, detallaba Amos.

Ahora, paradójicamente, la misma empresa que advertía sobre el “acero barato y contaminante” lo estaría importando y comercializando bajo su propia marca.

Preocupación gremial y reclamo de respuestas

Desde la UOM Villa Constitución exigen una respuesta concreta tanto a la empresa como al Estado. “China subsidia la logística completa. No hay productividad laboral que pueda compensar el dumping chino”, insistieron los representantes gremiales, que alertan sobre una decisión estructural que podría alterar el futuro de la siderurgia nacional.

El temor es que la paralización de la planta no sea un hecho coyuntural, sino el preludio de un proceso de vaciamiento más amplio. “Esto no es solo una suspensión, es un cambio de modelo”, resumió un dirigente consultado.

Acindar China acero
Noticias relacionadas
Harlem 2025

Ocupación plena en Santa Fe durante el fin de semana largo: el gasto promedio estimado por turista fue de $274.000

avanza la obra de bacheo que santa fe y entre rios llevan adelante en los accesos al tunel subfluvial

Avanza la obra de bacheo que Santa Fe y Entre Ríos llevan adelante en los accesos al Túnel Subfluvial

quienes son los diputados santafesinos con mas patrimonio y los cinco que no presentaron su declaracion jurada

Quiénes son los diputados santafesinos con más patrimonio y los cinco que no presentaron su declaración jurada

Avanza la obra de La Esmeralda, Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna Silvestre en Santa Fe

La Esmeralda: así avanza la obra del Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna Silvestre en Santa Fe

Lo último

Luis Caputo negó la dolarización y aseguró que Estados Unidos respalda al gobierno

Luis Caputo negó la dolarización y aseguró que Estados Unidos respalda al gobierno

River no levanta cabeza y cayó 1-0 ante Sarmiento en el Monumental

River no levanta cabeza y cayó 1-0 ante Sarmiento en el Monumental

Por qué el plantel de Colón estará dividido en tres grupos en la vuelta a los entrenamientos

Por qué el plantel de Colón estará dividido en tres grupos en la vuelta a los entrenamientos

Último Momento
Luis Caputo negó la dolarización y aseguró que Estados Unidos respalda al gobierno

Luis Caputo negó la dolarización y aseguró que Estados Unidos respalda al gobierno

River no levanta cabeza y cayó 1-0 ante Sarmiento en el Monumental

River no levanta cabeza y cayó 1-0 ante Sarmiento en el Monumental

Por qué el plantel de Colón estará dividido en tres grupos en la vuelta a los entrenamientos

Por qué el plantel de Colón estará dividido en tres grupos en la vuelta a los entrenamientos

Marruecos sorprendió y eliminó a Estados Unidos del Mundial Sub-20

Marruecos sorprendió y eliminó a Estados Unidos del Mundial Sub-20

Se disputó la penúltima fecha del Top 9 del Regional del Litoral

Se disputó la penúltima fecha del Top 9 del Regional del Litoral

Ovación
Unión, un caso único en el interior del país: triple presencia en la elite

Unión, un caso único en el interior del país: triple presencia en la elite

Poccia, tras el ascenso de las chicas de Unión: Nunca dejaron de soñar ni de luchar

Poccia, tras el ascenso de las chicas de Unión: "Nunca dejaron de soñar ni de luchar"

Vazzoler, DT de Unión, tras ganar la Copa Santa Fe: Los chicos lo merecían

Vazzoler, DT de Unión, tras ganar la Copa Santa Fe: "Los chicos lo merecían"

Se disputó la penúltima fecha del Top 9 del Regional del Litoral

Se disputó la penúltima fecha del Top 9 del Regional del Litoral

Unión tropezó ante La Unión en Formosa en su debut en la Liga Nacional

Unión tropezó ante La Unión en Formosa en su debut en la Liga Nacional

Policiales
Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Golpe al narcotráfico en el cordón industrial santafesino: lo incautado fue valuado en 150 millones de pesos

Golpe al narcotráfico en el cordón industrial santafesino: lo incautado fue valuado en 150 millones de pesos

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos