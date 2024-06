Provincia negó la existencia de un contrato entre Meta y el preso que solicitó domiciliaria en Piñero

Respecto al presunto contrato

La secretaria de Asuntos Penitenciarios de Santa Fe, Lucía Masneri refirió al supuesto contrato y afirmó: “Nosotros no estamos informados de esto. Esta persona se le había secuestrado un celular en 2023 y lo cierto es que aparentemente el abogado dijo que lo había hecho hace dos años. A nosotros como autoridad administrativa no nos consta absolutamente nada de todo esto, a la Fiscalía en principio tampoco. Más allá de los dichos, no hay nada oficializado". En relación a esto agregó: "Nosotros estamos a la espera de una intervención oficial. Esta persona no tienen los plazos legales para ir a ningún lado con lo cual, cualquier cosa que ocurriera o se solicitara, está muy por fuera de lo previsto legalmente".