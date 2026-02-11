Uno Santa Fe | Santa Fe | Provincia

Provincia presentó una nueva propuesta, pero la protesta policial se mantiene

El ofrecimiento surgió tras una reunión que comenzó a última hora de anoche y terminó después de la 1 de hoy. Se abre un compás de espera

11 de febrero 2026 · 07:25hs
Provincia presentó una nueva propuesta, pero la protesta policial se mantiene

La reunión entre los funcionarios provinciales y el abogado que representa a los policías que realizan desde hace días una protesta frente a la Jefatura de la Unidad Regional II se extendió hasta pasada la 1 de este miércoles en la sede local de Gobernación.

En forma paralela, los agentes que no se plegaron a la manifestación cumplieron con los servicios de patrullajes mínimos, muchos de los cuales fueron encabezados o realizados por personal jerárquico de la Unidad Regional II.

Según fuentes oficiales, durante la reunión que culminó poco después de la 1 de hoy, los ministros Pablo Cococcioni, de Justicia y Seguridad, y Pablo Olivares, de Economía, presentaron una serie de propuestas al abogado Gabriel Sarla, quien representa a los manifestantes.

Si bien no trascendieron detalles del ofrecimiento oficial, los voceros consultados esta mañana señalaron que el vocero de los policías deberá transmitirla a los manifestantes en el lugar de la protesta. Se espera que en las próximas horas haya un pronunciamiento ya sea a favor o en contra de la propuesta oficial.

Cuál es el motivo de la protesta policial

Los policías que participan de la protesta frente a Jefatura reclaman no solo una actualización salarial. Aseguran que las condiciones laborales se volvieron insostenibles. En el pliego de quejas aparecen las largas jornadas, la falta de descanso adecuado y la necesidad de recurrir a servicios adicionales para completar ingresos.

El hecho que detonó la manifestación fue la muerte del suboficial Oscar Valdez. Conocido como “Chimi”, Valdez atravesaba problemas de salud mental y se encontraba con carpeta médica. El 4 de febrero tomó el arma reglamentaria de una compañera y se disparó. Dos días después, falleció en el Heca.

La protesta escaló en tensión a partir del lunes a la noche cuando un grupo de familiares de policías y efectivos retirados recibieron la orden de los jefes de la Unidad Regional II de despejar el ingreso. Entonces hubo un incidente con algunos forcejeos. La situación no pasó a mayores, pero la concentración permaneció en el lugar durante todo el martes sobre avenida Ovidio Lagos que tuvo cortado el tránsito todo el tiempo.

También, durante una conferencia de prensa, el ministro de Cococcioni afirmó que 20 efectivos fueron pasados a disponibilidad por haber participado de la protesta y el Ministerio Público de la Acusación abrió una investigación para establecer si esos agentes cometieron el delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.

• LEER MÁS: Sigue la protesta policial y el gobierno está abierto al diálogo pero "no va a entregar la política de seguridad"

Provincia propuesta policial
Noticias relacionadas
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Calor intenso y cambio de tiempo en Santa Fe: cuándo llegan las lluvias

Imagen ilustrativa

La provincia acredita los fondos de la Tarjeta Única de Ciudadanía

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Postales de la protesta frente a Jefatura de Policía de Rosario.

Sigue la protesta policial y el gobierno está abierto al diálogo pero "no va a entregar la política de seguridad"

Lo último

El nuevo Colón de Medrán: ocho caras nuevas y sociedades que ilusionan

El nuevo Colón de Medrán: ocho caras nuevas y sociedades que ilusionan

El Senado debate hoy la reforma laboral: el oficialismo hizo concesiones a gobernadores y a la CGT

El Senado debate hoy la reforma laboral: el oficialismo hizo concesiones a gobernadores y a la CGT

Alerta en Boca: las razones de la posible caída del pase de Cetré

Alerta en Boca: las razones de la posible caída del pase de Cetré

Último Momento
El nuevo Colón de Medrán: ocho caras nuevas y sociedades que ilusionan

El nuevo Colón de Medrán: ocho caras nuevas y sociedades que ilusionan

El Senado debate hoy la reforma laboral: el oficialismo hizo concesiones a gobernadores y a la CGT

El Senado debate hoy la reforma laboral: el oficialismo hizo concesiones a gobernadores y a la CGT

Alerta en Boca: las razones de la posible caída del pase de Cetré

Alerta en Boca: las razones de la posible caída del pase de Cetré

Marcos Camino anunciará su retiro de Los Palmeras

Marcos Camino anunciará su retiro de Los Palmeras

Colón superó los 27.000 socios y el Brigadier ya late para el debut

Colón superó los 27.000 socios y el Brigadier ya late para el debut

Ovación
Regatas de Santa Fe pisó fuerte y clasificó a semifinales

Regatas de Santa Fe pisó fuerte y clasificó a semifinales

El Central de Di María se estrena en la Copa Argentina en cancha de Unión

El Central de Di María se estrena en la Copa Argentina en cancha de Unión

Problemas en Alpine: Franco Colapinto causó la primera bandera roja en Baréin

Problemas en Alpine: Franco Colapinto causó la primera bandera roja en Baréin

Los Pumitas realizan una concentración en Paraná

Los Pumitas realizan una concentración en Paraná

Las Leonas consiguieron vencer a Australia en Hobart

Las Leonas consiguieron vencer a Australia en Hobart

Policiales
Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Escenario
Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones