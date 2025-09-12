Uno Santa Fe | Santa Fe | puente Carretero

Nuevo Puente Carretero: en qué estado se encuentra la obra que unirá las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé

La construcción del nuevo puente carretero entre Santa Fe y Santo Tomé avanza con ritmo sostenido, y se proyecta como una de las obras más importantes de la historia vial santafesina

12 de septiembre 2025 · 08:31hs
La construcción del Nuevo Puente Carretero que unirá Santa Fe con Santo Tomé, pasando sobre el río Salado avanza a paso firme. Según informó el administrador de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, ya se ejecutaron 60 pilotes, 15 columnas y se iniciaron los trabajos de dinteles, elementos estructurales clave que vinculan los pilotes con las columnas y sobre los cuales se apoyarán las vigas prefabricadas.

La obra del nuevo puente carretero que unirá Santa Fe con Santo Tomé empieza a cobrar forma concreta con la colocación de los pilotes

“Estamos trabajando con cuatro pilotadoras en simultáneo y eso nos permite acelerar el ritmo. La obra avanza según los plazos previstos”, aseguró Seghezzo en declaraciones a LT10

Detalles técnicos del avance

El funcionario explicó que cada columna se entierra a 30 metros de profundidad, equivalente a un edificio de diez pisos. Hasta el momento, se construyeron 15 columnas y esta semana se prevé llegar a 20. La magnitud del proyecto y el despliegue de maquinaria en simultáneo permite observar un movimiento inédito bajo el puente carretero actual, donde vecinos y transeúntes suelen detenerse para seguir de cerca la evolución de los trabajos.

Una obra largamente esperada

“Desde 2007 que se habla de un nuevo puente”, expresó Seghezzo, destacando que el proyecto se concreta gracias a la decisión política del gobernador y del ministro de Infraestructura, quienes impulsaron su ejecución como parte de la gestión y no como promesa electoral.

El administrador reconoció que el invierno lluvioso retrasó algunas tareas, pero la baja de la Cuenca del Salado favoreció los trabajos e incluso permitió jornadas nocturnas para recuperar tiempos.

Pese a los imprevistos diarios propios de una obra de esta magnitud, el funcionario confía en cumplir los plazos: “Este es el puente más largo construido en la historia de la ciudad. El desafío es enorme, pero vamos a lograrlo”.

