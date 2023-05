Pullaro: "Con coraje, plan y decisión Santa Fe puede salir adelante"

“Y así puedo repasar cada área. Pero no me quiero olvidar de un gobierno que tuvo casos serios de corrupción, inteligencia y espionaje ilegal, además de otras cuestiones muy feas respecto a la no persecución de las mafias a las que hay que volver a poner contra la pared” dijo, y añadió: “Uno de los peores legados de Perotti es que no defendió a Santa Fe de un gobierno unitario que le puso el pie en la cabeza a la provincia, que nos exprimió los recursos para que Máximo Kirchner y Axel Kicillof lo distribuyan en subsidios en el conurbano bonaerense”.

Si bien Pullaro marca esta gestión como desastrosa, no deja de poner el énfasis en el potencial que tiene la provincia. “Es la última etapa de un tremendo fracaso provincial y también nacional. Somos una provincia grande, somos una potencia, pero no nos defendieron. Santa Fe genera en materia de exportación recursos por 19.163 millones de dólares, representando el 21,6% de las exportaciones del país. Tenemos un potencial extraordinario, sin embargo la improvisación, la falta de planes, de equipos técnicos y de coraje, nos llevaron a este lugar”, enfatizó y terminó con un mensaje de esperanza sobre el futuro inmediato.

“Esta realidad va a cambiar porque Santa Fe puede estar mejor. Estoy convencido que con planes y medidas concretas podemos salir adelante, pero las decisiones hay que tomarlas desde el primer día. Santa Fe puede salir si se tiene decisión, coraje y se sabe a qué nos tenemos que enfrentar. Hay que animarse a ir para adelante”, finalizó.

